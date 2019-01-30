Стало известно, какие казанские роддома закроются на дезинфекцию

В Казани закроется на дезинфекцию роддом № 16, график закрытия родильных домов и отделений РТ на текущую дезинфекцию в 2019 году опубликован на портале Министерства здравоохранения Татарстана.

Родильный дом ГКБ № 16 Казани не будет принимать рожениц с 11 февраля по 24 февраля и с 5 августа по 25 августа. В эти даты пациентов направят в другие специализированные медучреждения города.

Следующим в очереди санобработки станет Родильный дом Клиники медицинского университета Казани. Там она будет проходить с 23 марта по 09 апреля.