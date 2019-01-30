Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

13:48, сегодня
Минниханову доложили о массовом «минировании» школ в Казани
14:38, сегодня
«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
14:32, сегодня
Сколько стоит первая в Казани «умная» остановка? Как «однушка» в Кировском
14:25, сегодня
У россиян появилась возможность узнать свой кредитный рейтинг
11:39, 30.01.2019
Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru
13:35, сегодня
В Набережных Челнах в новых домах появятся экопарковки
13:21, сегодня
В Казани осудили бывшего спецназовца, избившего подростка-аутиста у метро
12:49, сегодня
В Советском районе Казани 5 новых улиц назвали именами ученых и героев войны
11:59, 28.01.2019
Неудобные вопросы к компании «Универсальные Направления Казань»
11:58, сегодня
«Отличный вариант для семьи»: В Казани нашли самую маленькую квартиру России
11:24, сегодня
В Казани эвакуировали еще несколько школ
11:02, сегодня
Стало известно, какие казанские роддома закроются на дезинфекцию
11:52, 28.01.2019
«Я начинал простым IT-шником»: история успеха казанского предпринимателя
10:49, сегодня
«Это остров пыток»: экс-участница «Дом-2» из Челнов раскрыла тайны телепроекта
10:43, сегодня
В Казани на территории мечети рухнул крупнейший в РТ шатер на тысячу мест
10:19, сегодня
В Челнах «Камаз» насмерть задавил женщину, которая подскользнулась на дороге
00:00, 28.01.2019
Народное мнение: что думают казанцы о выпуске яиц фабрикой «Yaratelle» по 6 шт.
10:13, сегодня
В Казани эвакуировали школу
09:39, сегодня
В минздраве объяснили срыв врача после скандала с пациентом в Челнах
09:33, сегодня
В Госдуме хотят запретить курение за рулем
09:06, сегодня
В Казани дайверы провели рекордные 10 часов подо льдом
17:22, 30.01.2019
В Казани появилась первая «умная» остановка
16:56, 30.01.2019
В Казани суд оправдал заместителя главного судебного пристава Татарстана
15:44, 30.01.2019
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой
15:08, 30.01.2019
В КФУ сообщили об оттепели в Казани
14:40, 30.01.2019
В Челнах пациентка на приеме довела врача до слез
14:24, 30.01.2019
Минниханова попросили поднять зарплату сотрудникам молодежной политики
14:03, 30.01.2019
В колониях Татарстана объявили карантин
13:30, 30.01.2019
В Казани нашли водителя Mercedes, катавшего друзей на «ватрушках» у стадиона
12:40, 30.01.2019
Полиция поймала мужчину, нападавшего на женщин в Дербышках
11:47, 30.01.2019
В Татарстане собираются построить психоневрологический интернат
11:39, 30.01.2019
Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru
11:11, 30.01.2019
В центре Казани автобус врезался в столб
10:47, 30.01.2019
В Совете Федерации прямо во время заседания задержали одного из сенаторов
10:40, 30.01.2019
В Казани вновь пройдут авиагонки над Казанкой
10:13, 30.01.2019
В Челнах из-за парней, нажавших на сигнал о пожаре, из ТЦ вывели 500 человек
09:56, 30.01.2019
В Казани перекроют часть улицы Карла Маркса из-за пожарных учений в отеле
09:39, 30.01.2019
«Кто хочет мяса?»: в Подмосковье первоклассника избили с разрешения учительницы
09:30, 30.01.2019
Под Казанью женщина с ребенком чуть не погибли, попытавшись согреться от духовки
09:01, 30.01.2019
Казань подала заявку на Европейские игры 2023 года
19:41, 29.01.2019
Казань сегодня: ежегодное повышение стоимости проезда и наиболее частый рак
17:56, 29.01.2019
В Челнах воспитательница детсада забыла 6-летнего мальчика на морозе
17:38, 29.01.2019
Коллегия Минздрава: вдвое больше жалоб, дефицит врачей и новая программа ремонта
17:17, 29.01.2019
В Казани собираются ежегодно поднимать стоимость проезда
16:39, 29.01.2019
В Татарстане скончался экс-участник рок-группы «АнимациЯ»
16:20, 29.01.2019
В Казани осудили мужчину, который надругался над девочкой в лифте
15:34, 29.01.2019
Стало известно, каким видом рака чаще всего болеют в Татарстане
14:57, 29.01.2019
Полиция задержала бывшего гендиректора «Заинского сахара»
14:49, 29.01.2019
В Набережных Челнах автобус и «ВАЗ» сбили двух пешеходов
14:24, 29.01.2019
В Осиново на футбольном поле состоится митинг против строительства МСЗ
13:59, 29.01.2019
В Челнах из горящей квартиры спасли мужчину с ножевым ранением
13:57, 29.01.2019
Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
13:45, 29.01.2019
В Роспотребнадзоре по РТ предложили увеличить перемены в школах
13:32, 29.01.2019
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра для автомобилей
13:13, 29.01.2019
В центре Казани на матрасе у теплотрассы сгорели двое мужчин
12:34, 29.01.2019
Замглавы Росгеологии рассказал о сексе с подчиненными. Его уволили
12:05, 29.01.2019
Пожар в отделении почты в Казани: прибыли спасатели
12:01, 29.01.2019
IT-консалтинг
11:59, 29.01.2019
В Набережных Челнах из офиса депутата изъяли бухгалтерские документы
11:40, 29.01.2019
На улице Мавлютова водитель троллейбуса сбил пенсионерку
11:10, 29.01.2019
В исполкоме Казани призвали лучше чистить от снега платные парковки
11:03, 29.01.2019
В Челнах нетрезвая школьница ударила себя ножом в шею
10:48, 29.01.2019
Татарстану выделили на 30% больше федеральных средств в 2018 году
10:41, 29.01.2019
Подогрев пола: преимущества
10:32, 29.01.2019
Уроженка Челнов победила на престижном оперном конкурсе в Барселоне
10:01, 29.01.2019
Жителям России могут выписать штрафы за не установленные в срок счетчики газа
09:59, 29.01.2019
В Казань прилетит министр обороны России
09:29, 29.01.2019
Отшлифовали: власти Татарстана не стали вводить студенческий проездной
09:21, 29.01.2019
Нижнекамка продала 3-комнатную квартиру, чтобы устроить приют для животных
09:05, 29.01.2019
На Кировской дамбе в Казани трамвай сошел с рельсов
19:30, 28.01.2019
Казань сегодня: «Кольцо» без кольца и коллегия МВД
17:34, 28.01.2019
Премьер-министр РФ нашел способ снизить ставки по ипотеке
17:23, 28.01.2019
В Татарстане начали судить мужчину, совратившего несовершеннолетнюю сестру жены
17:00, 28.01.2019
Ко Дню студента Билайн проанализировал интернет-активность в вузах Казани
16:59, 28.01.2019
Под Казанью появилась курица, которая несет зеленые яйца
16:48, 28.01.2019
В Нижнекамске во время уборки снега погиб известный спортсмен
14:12, 28.01.2019
Прокуратура потребовала наказать завучей, не пустивших школьника в столовую
13:26, 28.01.2019
В Челнах на заправке нашли тело сотрудника Горсвета
13:14, 28.01.2019
В Челнах на парковке возле «Бургер Кинга» сгорели несколько автомобилей
12:15, 28.01.2019
Челнинка рассказала о деньгах за участие в шоу «Дом-2»
архив ProKazan.ru

Стало известно, какие казанские роддома закроются на дезинфекцию

Cегодня, 11:02 175 1 Автор: prokazan.ru

В Казани закроется на дезинфекцию роддом № 16, график закрытия родильных домов и отделений РТ на текущую дезинфекцию в 2019 году опубликован на портале Министерства здравоохранения Татарстана.

Родильный дом ГКБ № 16 Казани не будет принимать рожениц с 11 февраля по 24 февраля и с 5 августа по 25 августа. В эти даты пациентов направят в другие специализированные медучреждения города.

Следующим в очереди санобработки станет Родильный дом Клиники медицинского университета Казани. Там она будет проходить с 23 марта по 09 апреля.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В минздраве объяснили срыв врача после скандала с пациентом в Челнах
В Челнах пациентка на приеме довела врача до слез
В колониях Татарстана объявили карантин
Правительство РФ установило норму смертности для мужчин
Казань сегодня: ежегодное повышение стоимости проезда и наиболее частый рак
Коллегия Минздрава: вдвое больше жалоб, дефицит врачей и новая программа ремонта
Стало известно, каким видом рака чаще всего болеют в Татарстане
Стал известен график дежурств детских стоматологических поликлиник Казани
Казанец, который уже 8 лет питается только фруктами, пожаловался на отказ руки
Где казанцам искупаться в проруби на Крещение: 5 мест и советы врача
В Казани скончался основатель трансплантологии Татарстана
В казанском подвале Роспотребнадзор закрыл кальянную Hookah
В Казани планируют запустить производство металлических имплантатов для костей
В Казани осудили врача, чей пациент умер во время ненужной операции
Власти РТ планировали открыть «скорую» в Иннополисе еще до смерти программиста
В Казани началась эпидемия гриппа
Казанский онколог: Россию захлестнула эпидемия изжоги
В Иннополисе после смерти программиста появится своя скорая помощь
В Татарстане изъяли 5 тонн испорченного мяса
В Казани два горожанина узнали, что больны ВИЧ, случайно пройдя проверку
Стали известны районы Татарстана, где больше всего заболевших ВИЧ
В РТ проститутки стали относиться к здоровью ответственней, чем обычные женщины
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
31 января 2019
13:25
А где это роддом N 16 и клиники медуниверситета?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Расследования ProKazan
2423 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

758 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Полезно знать
5 типичных ошибок в обучении детей плаванию: советы казанского тренера

Как научить ребенка правильно плавать

25.01.2019

11:18

Продуманные подъезды и тренажерный зал во дворе : экскурсия по ЖК «Легенда»

Мы узнали все преимущества нового ЖК от «АРТ-СТРОЙ»

25.01.2019

00:00

Шоу «Баронеты»: В Казани выступят артисты, получившие «циркового Оскара»

«Королевский цирк Гии Эрадзе» отметит 4-летие шоу

24.01.2019

16:16

Новости Челнов
В Набережных Челнах в новых домах появятся экопарковки

31.01.2019

13:35

1

Стал известен график закрытия роддомов в Набережных Челнах

В роддомах будут проводить дезинфекцию

31.01.2019

11:22

0

Интервью

Рамиль Бикмуллин

Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Блоги

Ольга Плешкова

«Таким волосы сжигали». Блог о том, как общество возвращается в средние века

Нияз Гатауллин

Блоги ProKazan.ru: почему не стоит бояться фотографировать в общественных местах
Топы и Рейтинги
820 22
В Казани туристам предложат туры по барам и необычный кофе с травкой

ProKazan о том, чем удивят гостей Татарстана в 2019 году

2068 12
Дезинфицировать смартфон и стирать на 30°: какие привычки завести с нового года

8 простых правил, которые сделают вашу жизнь чуть лучше

Расследования ProKazan
1334 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

4718 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами
Блоги

Нияз Гатауллин

Увидеть Город Солнца и древние курганы: куда поехать на выходные из Казани

Нияз Гатауллин

Два месяца в палатке и вегетарианская диета: как журналист ProKazan.ru волонтерил в Крыму
Топы и Рейтинги
1051 27
Теперь нельзя отстреливать собак? 8 вопросов к закону, защищающего животных

Как, с учетом поправок в законе, содержать животных

476 12
5 советов, как войти в рабочий режим после праздников

Помогаем пережить первую рабочую неделю

Расследования ProKazan
3610 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

8551 51
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции

В отделении его «раздели догола и снимали на камеру»

Интервью

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца

Нияз Гатауллин

Почему казанцы уезжают в Москву и Питер: 5 причин сменить город
Блоги

Женя Потехина

Обязательно к прочтению. Обращение к комментаторам портала ProKazan.ru

Женя Потехина

Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты