В минздраве объяснили срыв врача после скандала с пациентом в Челнах

В Минздраве РТ прокомментировали инцидент в Набережных Челнах, где женщина довела до слез врача в поликлинике №4, потому что ей не понравились выписанные лекарства, подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Со слов пациентки, последние несколько месяцев в поликлинике была проблема с бесплатными рецептами на получение инсулина и тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови. Ситуация якобы особенно обострилась в январе. При том, что доктор выписывал рецепты, получить препараты в аптеке было невозможно - их не было. Дочь пациентки сняла часть скандала с врачом на камеру мобильного телефона.

- В 2019 году пациентка с дочерью обратилась к врачу - эндокринологу Лиане Курбановой 10 января без записи. Женщины фактически ворвались к врачу в то время, как он принимал другого больного. Они требовали выписать инсулины и тест–полоски, которые им хотелось, а не которые выписал врач. Женщины хамили и оскорбляли врача, – сообщили в Минздраве РТ, отметив, что препараты для снижения сахара в крови в полном объеме пациентка из Челнов давно получила.

В ведомстве добавили, что к Лиане Курбановой у администрации претензий нет. В поликлинике она зарекомендовала себя лучшим образом. Помимо основной своей работы, Курбанова организовала школу здоровья для больных сахарным диабетом и щитовидной железой.