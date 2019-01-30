В Казани дайверы провели рекордные 10 часов подо льдом

В Казани на озере Изумрудное накануне аквалангисты установили мировой рекорд, они провели подо льдом 10 часов при температуре воды +3 градуса. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества им. Леонова.

Аквалангисты Максим Астахов, Игорь Артемьев, Денис Решетов и Руслан Гильфанов погрузились в 9:30, под водой отработали различные экстремальные сценарии: авария, отказ оборудования, взаимопомощь при нештатной ситуации.

Спустя 10 часов аквалангисты поднялись на поверхность. После выхода из воды их осмотрели врачи. Они оценили их состояние как стабильное.

Напомним, этот рекорд - не просто развлечение, а отработка методики жизнеобеспечения аквалангистов в условиях длительного нахождения при низкой температуре и видимости. Дело в том, что подледные погружения - наиболее сложные и опасные. Во время исследовательских работ в Арктике возможны ситуации, когда лед смыкается над головой дайвера, отрезая путь на поверхность. Научные исследования, проведенные на озере Изумрудное, в дальнейшем спасут не одну человеческую жизнь.