В Казани суд оправдал заместителя главного судебного пристава Татарстана

В Казани Вахитовский суд города оправдал заместителя главного судебного пристава РТ Сергея Плющего, которого подозревали в превышении должностных полномочий. Об этом стало известно сегодня на заседании суда.

Напомним, Сергея Плющего задержали 19 июля 2017 года. Замглавы УФССП по РТ подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2012—2016 годах Плющий давал указания подчиненным сотрудникам ежедневно оканчивать от 20 до 50 исполнительных производств без законных на то оснований, что повлекло потери бюджета Пенсионного фонда РФ на 500 тысяч рублей.

Однако суд решил, что обвинение строится исключительно на предположениях, Сергея Плющего признали невиновным.

Справка



Сергей Плющий — заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ. Родился в 1977 году в селе Пановка, Пестречинский район республики. В 2009 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». С 2003 по 2010 работал старшим специалистом 1 разряда отдела по обеспечению работы с кадрами и вопросов безопасности УФССП России по РТ. С 2010 по 2012 - начальник отдела – старший судебный пристав Высокогорского районного отдела судебных приставов УФССП России по РТ. С 2012 по 2016 начальник отдела – старший судебный пристав Советского районного отдела судебных приставов Казани УФССП России по РТ.