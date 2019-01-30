Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

17:22, 30.01.2019
В Казани появилась первая «умная» остановка
16:56, 30.01.2019
В Казани суд оправдал заместителя главного судебного пристава Татарстана
15:44, 30.01.2019
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой
15:08, 30.01.2019
В КФУ сообщили об оттепели в Казани
11:59, 28.01.2019
Неудобные вопросы к компании «Универсальные Направления Казань»
14:40, 30.01.2019
В Челнах пациентка на приеме довела врача до слез
14:24, 30.01.2019
Минниханова попросили поднять зарплату сотрудникам молодежной политики
14:03, 30.01.2019
В колониях Татарстана объявили карантин
11:52, 28.01.2019
«Я начинал простым IT-шником»: история успеха казанского предпринимателя
13:30, 30.01.2019
В Казани нашли водителя Mercedes, катавшего друзей на «ватрушках» у стадиона
12:40, 30.01.2019
Полиция поймала мужчину, нападавшего на женщин в Дербышках
11:47, 30.01.2019
В Татарстане собираются построить психоневрологический интернат
00:00, 28.01.2019
Народное мнение: что думают казанцы о выпуске яиц фабрикой «Yaratelle» по 6 шт.
11:39, 30.01.2019
Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru
11:11, 30.01.2019
В центре Казани автобус врезался в столб
10:47, 30.01.2019
В Совете Федерации прямо во время заседания задержали одного из сенаторов
10:40, 30.01.2019
В Казани вновь пройдут авиагонки над Казанкой
10:13, 30.01.2019
В Челнах из-за парней, нажавших на сигнал о пожаре, из ТЦ вывели 500 человек
09:56, 30.01.2019
В Казани перекроют часть улицы Карла Маркса из-за пожарных учений в отеле
09:39, 30.01.2019
«Кто хочет мяса?»: в Подмосковье первоклассника избили с разрешения учительницы
09:30, 30.01.2019
Под Казанью женщина с ребенком чуть не погибли, попытавшись согреться от духовки
09:01, 30.01.2019
Казань подала заявку на Европейские игры 2023 года
19:41, 29.01.2019
Казань сегодня: ежегодное повышение стоимости проезда и наиболее частый рак
17:56, 29.01.2019
В Челнах воспитательница детсада забыла 6-летнего мальчика на морозе
17:38, 29.01.2019
Коллегия Минздрава: вдвое больше жалоб, дефицит врачей и новая программа ремонта
17:17, 29.01.2019
В Казани собираются ежегодно поднимать стоимость проезда
16:39, 29.01.2019
В Татарстане скончался экс-участник рок-группы «АнимациЯ»
16:20, 29.01.2019
В Казани осудили мужчину, который надругался над девочкой в лифте
15:34, 29.01.2019
Стало известно, каким видом рака чаще всего болеют в Татарстане
14:57, 29.01.2019
Полиция задержала бывшего гендиректора «Заинского сахара»
14:49, 29.01.2019
В Набережных Челнах автобус и «ВАЗ» сбили двух пешеходов
14:24, 29.01.2019
В Осиново на футбольном поле состоится митинг против строительства МСЗ
13:59, 29.01.2019
В Челнах из горящей квартиры спасли мужчину с ножевым ранением
13:57, 29.01.2019
Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
13:45, 29.01.2019
В Роспотребнадзоре по РТ предложили увеличить перемены в школах
13:32, 29.01.2019
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра для автомобилей
13:13, 29.01.2019
В центре Казани на матрасе у теплотрассы сгорели двое мужчин
12:34, 29.01.2019
Замглавы Росгеологии рассказал о сексе с подчиненными. Его уволили
12:05, 29.01.2019
Пожар в отделении почты в Казани: прибыли спасатели
11:59, 29.01.2019
В Набережных Челнах из офиса депутата изъяли бухгалтерские документы
11:40, 29.01.2019
На улице Мавлютова водитель троллейбуса сбил пенсионерку
11:10, 29.01.2019
В исполкоме Казани призвали лучше чистить от снега платные парковки
11:03, 29.01.2019
В Челнах нетрезвая школьница ударила себя ножом в шею
10:48, 29.01.2019
Татарстану выделили на 30% больше федеральных средств в 2018 году
10:32, 29.01.2019
Уроженка Челнов победила на престижном оперном конкурсе в Барселоне
10:01, 29.01.2019
Жителям России могут выписать штрафы за не установленные в срок счетчики газа
09:59, 29.01.2019
В Казань прилетит министр обороны России
09:29, 29.01.2019
Отшлифовали: власти Татарстана не стали вводить студенческий проездной
09:21, 29.01.2019
Нижнекамка продала 3-комнатную квартиру, чтобы устроить приют для животных
09:05, 29.01.2019
На Кировской дамбе в Казани трамвай сошел с рельсов
19:30, 28.01.2019
Казань сегодня: «Кольцо» без кольца и коллегия МВД
17:34, 28.01.2019
Премьер-министр РФ нашел способ снизить ставки по ипотеке
17:23, 28.01.2019
В Татарстане начали судить мужчину, совратившего несовершеннолетнюю сестру жены
17:00, 28.01.2019
Ко Дню студента Билайн проанализировал интернет-активность в вузах Казани
16:59, 28.01.2019
Под Казанью появилась курица, которая несет зеленые яйца
16:48, 28.01.2019
В Нижнекамске во время уборки снега погиб известный спортсмен
16:25, 28.01.2019
Замминистра МВД на коллегии в РТ: Запад готовит сценарии конфликтов в Поволжье
16:23, 28.01.2019
Казанские аквалaнгисты проведут 10 чaсов подо льдом, игрaя в «крестики-нолики»
16:01, 28.01.2019
Как сшить платье на свадьбу
15:49, 28.01.2019
В Дербышках ищут неизвестного, напавшего с ножом на двух женщин
15:21, 28.01.2019
В Казани нашли гигантскую нелегальную свалку загрязненного снега
14:45, 28.01.2019
Замминистра МВД на коллегии в Татарстане рассказал о победах Навального в суде
14:36, 28.01.2019
Скорость до 110 км/ч на трассе Казань - Челны увеличат только на одном участке
14:12, 28.01.2019
Прокуратура потребовала наказать завучей, не пустивших школьника в столовую
14:12, 28.01.2019
В Казани введут тариф на обслуживание вентиляции и дымоходов
13:48, 28.01.2019
В Казани собака упала из окна
13:26, 28.01.2019
В Челнах на заправке нашли тело сотрудника Горсвета
13:14, 28.01.2019
В Челнах на парковке возле «Бургер Кинга» сгорели несколько автомобилей
12:49, 28.01.2019
У «Казань Арены» сняли на видео экстремальные катания на «ватрушках» по дорогам
12:15, 28.01.2019
Челнинка рассказала о деньгах за участие в шоу «Дом-2»
11:59, 28.01.2019
Неудобные вопросы к компании «Универсальные Направления Казань»
11:52, 28.01.2019
«Я начинал простым IT-шником»: история успеха казанского предпринимателя
11:39, 28.01.2019
В Татарстане в прошлом году из МВД уволили свыше 100 человек за проступки
11:22, 28.01.2019
Нижнекамец обманывал жителей Мордовии, сидя за решеткой
11:05, 28.01.2019
В Татарстане полиция проверит видео с нападением матери на ребенка
10:59, 28.01.2019
В Набережных Челнах в 2018 году снизилась рождаемость
10:31, 28.01.2019
В России с февраля вырастут социальные выплаты
09:43, 28.01.2019
В Челнах мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа, спасаясь от пожара
09:17, 28.01.2019
В Нижнекамске в подъезде жилого дома нашли тело 11-летнего мальчика

Минниханова попросили поднять зарплату сотрудникам молодежной политики

Bчера, 14:24 175 23 Автор: prokazan.ru

Президента РТ Рустама Минниханова попросили поднять зарплату специалистам по работе с молодежью с текущих 21 тысячи рублей до 31 тысячи рублей, с таким предложением на коллегии ведомства обратился глава Минмолодежи Дамир Фаттахов.

- Это связано с тем, что специалисты по работе с молодежью не вошли в майские указы президента России, и за прошедшие пять лет их заработная плата не индексировалась, - сообщил Фаттахов, заметив, что без соответствующих зарплат отрасль не может конкурировать за лучшие кадры.

Минниханов согласился с тем, что специалистам один раз заработную плату поднимали, но после этого она не индексировалась.

- Поэтому я Минфину поручение дал, — отметил президент РТ.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане собираются построить психоневрологический интернат
Премьер-министр РФ нашел способ снизить ставки по ипотеке
Татарстану выделили на 30% больше федеральных средств в 2018 году
В России с февраля вырастут социальные выплаты
Замминистра МВД на коллегии в Татарстане рассказал о победах Навального в суде
В Казани введут тариф на обслуживание вентиляции и дымоходов
В казанской мэрии объяснили аренду Porsche по сниженной цене
Минфин России предлагает потратить деньги ВСМ на аэропорты в регионах
Штаб Навального в Казани: Ford казанского МУП превратился в Porsche Cayenne
В Татарстане пообещали выплатить вкладчикам-погорельцам по 500 тысяч рублей
В Казани таксисты пригрозили устроить массовую забастовку
Цены на проезд в общественном транспорте Казани повысят с 3 февраля
Средняя зарплата преподавателей КФУ выросла до 70 500 рублей в месяц
В Казани водители «Яндекс.Такси» пожаловались на массовое «кидалово»
В мэрии собираются оштрафовать казанцев на 273 млн рублей за парковку
В Татарстане четырех детей обязали платить алименты отцу
Стал известен размер материнского капитала в Татарстане в следующем году
В Казани неподалеку от аэропорта появится гостиница за 2 млрд рублей
Замглавы Хакасии из Казани опровергла сообщения о премии в 500 тыс рублей
Стало известно, сколько надо будет платить в Татарстане за вывоз мусора
Власти Хакасии опровергли размер премии для чиновницы из Казани
Чиновница из Казани, ставшая вице-губернатором, получила премию в пять зарплат
Показать больше...

комментарии

Горожанин
3
30 января 2019
14:36
А что полезного сделали эти бездельники, то бишь сотрудники по молодежной политике? Даже студенческий проездной отстоять не смогли, бездари. Гнать их ссаными тряпками на мороз, а не зарплату поднимать.
Не студент
2
30 января 2019
14:46
Они как раз не вякнули, за хорошее поведение добавят ЗП:)
В ответ на комментарий пользователя
А что полезного сделали эти бездельники, то бишь сотрудники по молодежной политике? Даже студенческий проездной отстоять не смогли, бездари. Гнать их ссаными тряпками на мороз, а не зарплату поднимать.
Развернуть
Горожанин
2
30 января 2019
14:48
Началось!Недолго ждали!А работать на экономику кто будет? Кто будет в Татарстане работать по настоящему? Бла,бла,бла все могут при желании.
Русский обыватель
3
30 января 2019
15:01
А в США или например в Англии етсь такое министерство?

Вот в этмо и причина почему там народ живет лучше: там нет такого количества социальных паразитов-надзирателей над всем и вся.
Горожанин
9
30 января 2019
15:12
>Президента РТ Рустама Минниханова попросили поднять зарплату специалистам по работе с молодежью с текущих 21 тысячи рублей до 31 тысячи рублей, с таким предложением на коллегии ведомства обратился глава Минмолодежи Дамир Фаттахов.

Тоже можно понять, рядовые работники там получают маловато.
Заодно пусть и другие учатся просить прибавки к зп.
Горожанин
4
30 января 2019
15:13
А что, в Татарстане мало производств, добычи ископаемых и прочее?
Молодёжью тоже должен кто-то заниматься, они наше будущее.
В ответ на комментарий пользователя
Началось!Недолго ждали!А работать на экономику кто будет? Кто будет в Татарстане работать по настоящему? Бла,бла,бла все могут при желании.
Развернуть
Горожанин
1
30 января 2019
15:27
Да никто молодежью в руководстве республики не занимается, бабло только пилят. Какую молодежную проблему решили бездельники из госаппарата? Безработица? Проездные? Социальные лифты? Ничего не делается, поэтому молодняк, у которого нет родни в чиновниках, валит из коррумпированной сверху донизу республики.
В ответ на комментарий пользователя
А что, в Татарстане мало производств, добычи ископаемых и прочее?
Молодёжью тоже должен кто-то заниматься, они наше будущее.
Развернуть
Аркади Помпейкин
3
30 января 2019
15:28
Они капусту будут жрать.Чего им деньги повышать.Всем видется один регресс.У них с одеждой лишь(прогресс.
Горожанин
1
30 января 2019
16:10
Идите в шахтеры за большой зарплатой. Хоть какой-то толк будет.
Горожанин
1
30 января 2019
16:16
да нах нужно это квазиминистерство безедльников и бюджетоедов .лучше студентам проездные оплатите.
Норсултан Базарбаев
1
30 января 2019
16:53
А нам кто поднимет зарплату,если аоднимать то и нам тоже.
Горожанин
0
30 января 2019
17:44
Стремятся к озвученной средней зарплате. а вообще министр должен заботиться о своих подчиненных, это нормально. другие министерства как ?
Горожанин
2
30 января 2019
17:45
Начальник ваш, если предприятие коммерческое. логично. но вряд ли вы просите.
В ответ на комментарий пользователя
А нам кто поднимет зарплату,если аоднимать то и нам тоже.
Развернуть
Горожанин
2
30 января 2019
17:46
Столько талантов пропадает на страницах проказани. кем трудитесь, товарищ поэт ?
В ответ на комментарий пользователя
Они капусту будут жрать.Чего им деньги повышать.Всем видется один регресс.У них с одеждой лишь(прогресс.
Развернуть
Горожанин
2
30 января 2019
18:42
Хорошо будет, если поднимут зарплату. Ждем.
Сын алкаша
0
30 января 2019
18:43
Ничего,ничего . Пока сам с собой общайся . Скоро для вас новое здание психдиспансера построят . Там и вай-фай для вас будет... глушиться
В ответ на комментарий пользователя
Столько талантов пропадает на страницах проказани. кем трудитесь, товарищ поэт ?
Развернуть
Горожанин
0
30 января 2019
19:08
Нечего этим дармоедам,что-то платить.Пусть идут пахать,не иначе..Как ни зайдешь в kfs,макдак,и прочее не протолкнуться всегда,и берут то всегда рублей на 400,так что не надо,они молодые справятся,других проблем полно!
Кэп Ощевидность
0
30 января 2019
19:23
А сколько НА РУКИ в месяц при этих самых 21 тысяче? 100? 200? Хотите сказать, что ни одной надбавки и премии? Это у нас, если 21, то одни вычеты :-)
Горожанин
0
30 января 2019
21:31
Они и 10 т.р. не заслужили.Дармоеды
Горожанин
0
30 января 2019
21:38
А не позорнно для бывших работяг ПЕНСИОНЕРОВ , получать такие маленькие пенсии??? А сейчас не за что хотят получать много денег .,тем более в этой организации.
Горожанин
0
30 января 2019
21:51
ДЖУЛЬЕТА-
Горожанин
0
30 января 2019
22:02
Политика в корне не верна. Газеты нужно печатать на мягкой туалетной бумаге.
Горожанин
0
30 января 2019
22:10
Почему не попросил пенсионерам поднять минипенсии?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Расследования ProKazan
2395 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

738 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Полезно знать
5 типичных ошибок в обучении детей плаванию: советы казанского тренера

Как научить ребенка правильно плавать

25.01.2019

11:18

Продуманные подъезды и тренажерный зал во дворе : экскурсия по ЖК «Легенда»

Мы узнали все преимущества нового ЖК от «АРТ-СТРОЙ»

25.01.2019

00:00

Шоу «Баронеты»: В Казани выступят артисты, получившие «циркового Оскара»

«Королевский цирк Гии Эрадзе» отметит 4-летие шоу

24.01.2019

16:16

Новости Челнов
В Челнах воспитательница детсада забыла 6-летнего мальчика на морозе

29.01.2019

17:56

6

В Набережных Челнах автобус и «ВАЗ» сбили двух пешеходов

29.01.2019

14:49

1

Интервью

Рамиль Бикмуллин

Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Блоги

Ольга Плешкова

«Таким волосы сжигали». Блог о том, как общество возвращается в средние века

Нияз Гатауллин

Блоги ProKazan.ru: почему не стоит бояться фотографировать в общественных местах
Топы и Рейтинги
814 22
В Казани туристам предложат туры по барам и необычный кофе с травкой

ProKazan о том, чем удивят гостей Татарстана в 2019 году

2062 12
Дезинфицировать смартфон и стирать на 30°: какие привычки завести с нового года

8 простых правил, которые сделают вашу жизнь чуть лучше

Расследования ProKazan
1330 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

4717 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами
Блоги

Нияз Гатауллин

Увидеть Город Солнца и древние курганы: куда поехать на выходные из Казани

Нияз Гатауллин

Два месяца в палатке и вегетарианская диета: как журналист ProKazan.ru волонтерил в Крыму
Топы и Рейтинги
1049 27
Теперь нельзя отстреливать собак? 8 вопросов к закону, защищающего животных

Как, с учетом поправок в законе, содержать животных

475 12
5 советов, как войти в рабочий режим после праздников

Помогаем пережить первую рабочую неделю

Расследования ProKazan
3609 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

8551 51
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции

В отделении его «раздели догола и снимали на камеру»

Интервью

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца

Нияз Гатауллин

Почему казанцы уезжают в Москву и Питер: 5 причин сменить город
Блоги

Женя Потехина

Обязательно к прочтению. Обращение к комментаторам портала ProKazan.ru

Женя Потехина

Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты