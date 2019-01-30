Минниханова попросили поднять зарплату сотрудникам молодежной политики

Президента РТ Рустама Минниханова попросили поднять зарплату специалистам по работе с молодежью с текущих 21 тысячи рублей до 31 тысячи рублей, с таким предложением на коллегии ведомства обратился глава Минмолодежи Дамир Фаттахов.
- Это связано с тем, что специалисты по работе с молодежью не вошли в майские указы президента России, и за прошедшие пять лет их заработная плата не индексировалась, - сообщил Фаттахов, заметив, что без соответствующих зарплат отрасль не может конкурировать за лучшие кадры.
Минниханов согласился с тем, что специалистам один раз заработную плату поднимали, но после этого она не индексировалась.
- Поэтому я Минфину поручение дал, — отметил президент РТ.
комментарии
Вот в этмо и причина почему там народ живет лучше: там нет такого количества социальных паразитов-надзирателей над всем и вся.
Тоже можно понять, рядовые работники там получают маловато.
Заодно пусть и другие учатся просить прибавки к зп.
Молодёжью тоже должен кто-то заниматься, они наше будущее.
Молодёжью тоже должен кто-то заниматься, они наше будущее.