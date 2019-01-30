Минниханова попросили поднять зарплату сотрудникам молодежной политики

Президента РТ Рустама Минниханова попросили поднять зарплату специалистам по работе с молодежью с текущих 21 тысячи рублей до 31 тысячи рублей, с таким предложением на коллегии ведомства обратился глава Минмолодежи Дамир Фаттахов.

- Это связано с тем, что специалисты по работе с молодежью не вошли в майские указы президента России, и за прошедшие пять лет их заработная плата не индексировалась, - сообщил Фаттахов, заметив, что без соответствующих зарплат отрасль не может конкурировать за лучшие кадры.

Минниханов согласился с тем, что специалистам один раз заработную плату поднимали, но после этого она не индексировалась.

- Поэтому я Минфину поручение дал, — отметил президент РТ.