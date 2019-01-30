Казань сегодня: ежегодное повышение стоимости проезда и наиболее частый рак

В КАЗАНИ СОБИРАЮТСЯ ЕЖЕГОДНО ПОДНИМАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА

В Казани будут ежегодно повышаться стоимость проезда на общественном транспорте на 1 рубль, сообщил глава исполкома города Денис Калинкин.

Городские перевозчики сегодня на заседании по безопасности дорожного движения пожаловались на ухудшающееся финансовое состояние.

- Вопрос какой — повышение тарифов? Решение принято, и оно уже не обсуждается. Поэтому в последующем индексация — с ростом тарифов ежегодно на 1 руб, - отметил чиновник.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИМ ВИДОМ РАКА ЧАЩЕ ВСЕГО БОЛЕЮТ В ТАТАРСТАНЕ

Ежегодно в Татарстане выявляют более 16 000 случаев злокачественных новообразований, на первом месте - онкологические заболевания кожи. Об этом на коллегии Минздрава РТ сообщил глава ведомства Марат Садыков.

Раком болеет каждый 35-й житель Татарстана. На втором месте по распространенности рак толстой кишки, на третьем – рак молочной железы.

В частности, около 1500 случаев злокачественных новообразований выявлено на диспансеризации 2018 года. 20% из них – на ранней стадии.

ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА «ЗАИНСКОГО САХАРА»

Полиция совместно со Следственным комитетом задержала бывшего генерального директора компании "Заинский сахар" Шамиля Мингазова, который сейчас является владельцем торгово-транспортной компании "Регатавтоторг". Об этом сообщает "Бизнес Online".

По одной из версий, на Мингазова возбудили дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере", якобы он, занимая пост руководителя "Заинского сахара", незаконно присвоил 113 млн рублей.

ОТШЛИФОВАЛИ: ВЛАСТИ ТАТАРСТАНА НЕ СТАЛИ ВВОДИТЬ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ

Власти Татарстана решили не вводить студенческие проездные, при этом было принято решение вдвое увеличить финансирование проекта Транспортный грант" для студентов. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, передает "Татар Информ".

- Проанализировав разные варианты, правительством Татарстана принято решение продолжить реализацию проекта "Транспортный грант", хорошо зарекомендовавшего себя в студенческой среде, и в два раза увеличить его финансирование: с 30 до 60 миллионов рублей в год, — сообщил министр.

В ТАТАРСТАНЕ СКОНЧАЛСЯ ЭКС-УЧАСТНИК РОК-ГРУППЫ «АНИМАЦИЯ»

В Чистополе скончался бывший участник российской рок-группы "АнимациЯ" Кирилл Баринов, об этом сообщается в соцсетях.

- Он умер от внезапной остановки сердца, - отмечается в сообщении.