Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

15:34, сегодня
Метшин рассказал, за что ему стыдно в Казани
15:18, сегодня
В России решили увеличить в десять раз штрафы за неявку в военкомат
15:14, сегодня
Минниханов поручил и дальше работать с людьми по МСЗ: надо терпеливо объяснять
14:50, сегодня
В Татарстане полицейские вытащили вылетевший в кювет Ford
15:44, 30.01.2019
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой
13:59, сегодня
В Казани осудили пятерых человек, требовавших бесплатный шашлык и пиво в кафе
13:30, сегодня
Бизнесмен из Нижнекамска о «ковре» из купюр в 5 тысяч рублей: деньги настоящие
12:45, сегодня
В одной из башен Раифского монастыря летом откроют исторический музей
11:39, 30.01.2019
Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru
12:40, сегодня
О самом важном: что казанцы хотели, но боялись спросить об имплантации зубов
12:34, сегодня
Билайн номинирован на 4 премии GSMA Global Mobile Awards 2019
12:25, сегодня
В Челнах разыскивают девушку с татуировкой в виде самолета
12:00, сегодня
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой
11:49, сегодня
Под Казанью сгорели девять построек, погиб мужчина
11:41, сегодня
В Набережных Челнах владельцы коттеджа сливали сточные воды на дорогу
11:30, сегодня
В Казани из-за взятки в 250 тыс руб пойман адвокат. По делу мертвой массажистки
11:03, сегодня
На озере Верхний Кабан начали бурить лунки для задыхающихся рыб
10:28, сегодня
В Нижнекамске дети бизнесмена выложили «ковер» из денег в квартире
10:25, сегодня
Свыше половины насмерть сбитых пешеходов в Татарстане - предпенсионного возраста
10:06, сегодня
МВД не смогло вовремя запустить проверку ОСАГО в РТ с помощью дорожных камер
09:54, сегодня
Из «Бегишево» можно будет улететь в Узбекистан и Азербайджан
09:34, сегодня
Казанский дворник убирает в шесть раз больше снега, чем в Москве
09:11, сегодня
Что изменится в России с февраля: индексация выплат, водители и другое
19:40, 31.01.2019
Казань сегодня: массовое минирование и стоимость «умной» остановки
17:47, 31.01.2019
В Челнах «легковушка» сбила детей на санках
17:23, 31.01.2019
В Казани появились дети с именами Аполлинария, Эсма и Даян
16:54, 31.01.2019
В Татарстане будут судить хирурга, которого обвинили в смерти пациента от раны
16:18, 31.01.2019
В Чистополе рабочего завалило стеной заброшенной котельной
16:06, 31.01.2019
Дочь активистки, обыски по делу которой проходили и в Казани, умерла в больнице
16:02, 31.01.2019
В России с февраля увеличат пособие на погребение пенсионера
15:34, 31.01.2019
В Гидрометцентре РТ опровергли данные об оттепели в Казани
15:14, 31.01.2019
В Челнах мужчина флиртовал с продавцом. Его задержали
14:38, 31.01.2019
«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
14:32, 31.01.2019
Сколько стоит первая в Казани «умная» остановка? Как «однушка» в Кировском
14:25, 31.01.2019
У россиян появилась возможность узнать свой кредитный рейтинг
13:48, 31.01.2019
Минниханову доложили о массовом «минировании» школ в Казани
13:35, 31.01.2019
В Набережных Челнах в новых домах появятся экопарковки
13:21, 31.01.2019
В Казани осудили бывшего спецназовца, избившего подростка-аутиста у метро
12:49, 31.01.2019
В Советском районе Казани 5 новых улиц назвали именами ученых и героев войны
11:58, 31.01.2019
«Отличный вариант для семьи»: В Казани нашли самую маленькую квартиру России
11:24, 31.01.2019
В Казани эвакуировали еще несколько школ
11:02, 31.01.2019
Стало известно, какие казанские роддома закроются на дезинфекцию
10:49, 31.01.2019
«Это остров пыток»: экс-участница «Дом-2» из Челнов раскрыла тайны телепроекта
10:43, 31.01.2019
В Казани на территории мечети рухнул крупнейший в РТ шатер на тысячу мест
10:19, 31.01.2019
В Челнах «Камаз» насмерть задавил женщину, которая подскользнулась на дороге
10:13, 31.01.2019
В Казани эвакуировали школу
09:39, 31.01.2019
В минздраве объяснили срыв врача после скандала с пациентом в Челнах
09:33, 31.01.2019
В Госдуме хотят запретить курение за рулем
09:06, 31.01.2019
В Казани дайверы провели рекордные 10 часов подо льдом
17:22, 30.01.2019
В Казани появилась первая «умная» остановка
16:56, 30.01.2019
В Казани суд оправдал заместителя главного судебного пристава Татарстана
15:44, 30.01.2019
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой
15:08, 30.01.2019
В КФУ сообщили об оттепели в Казани
14:55, 30.01.2019
Купить рыбу или поймать?
14:40, 30.01.2019
В Челнах пациентка на приеме довела врача до слез
14:24, 30.01.2019
Минниханова попросили поднять зарплату сотрудникам молодежной политики
14:03, 30.01.2019
В колониях Татарстана объявили карантин
13:30, 30.01.2019
В Казани нашли водителя Mercedes, катавшего друзей на «ватрушках» у стадиона
12:40, 30.01.2019
Полиция поймала мужчину, нападавшего на женщин в Дербышках
11:47, 30.01.2019
В Татарстане собираются построить психоневрологический интернат
11:39, 30.01.2019
Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru
11:11, 30.01.2019
В центре Казани автобус врезался в столб
10:47, 30.01.2019
В Совете Федерации прямо во время заседания задержали одного из сенаторов
10:40, 30.01.2019
В Казани вновь пройдут авиагонки над Казанкой
10:13, 30.01.2019
В Челнах из-за парней, нажавших на сигнал о пожаре, из ТЦ вывели 500 человек
09:56, 30.01.2019
В Казани перекроют часть улицы Карла Маркса из-за пожарных учений в отеле
09:39, 30.01.2019
«Кто хочет мяса?»: в Подмосковье первоклассника избили с разрешения учительницы
09:30, 30.01.2019
Под Казанью женщина с ребенком чуть не погибли, попытавшись согреться от духовки
09:01, 30.01.2019
Казань подала заявку на Европейские игры 2023 года
19:41, 29.01.2019
Казань сегодня: ежегодное повышение стоимости проезда и наиболее частый рак
17:56, 29.01.2019
В Челнах воспитательница детсада забыла 6-летнего мальчика на морозе
14:49, 29.01.2019
В Набережных Челнах автобус и «ВАЗ» сбили двух пешеходов
13:59, 29.01.2019
В Челнах из горящей квартиры спасли мужчину с ножевым ранением
13:32, 29.01.2019
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра для автомобилей
12:34, 29.01.2019
Замглавы Росгеологии рассказал о сексе с подчиненными. Его уволили
11:59, 29.01.2019
В Набережных Челнах из офиса депутата изъяли бухгалтерские документы
11:03, 29.01.2019
В Челнах нетрезвая школьница ударила себя ножом в шею
10:32, 29.01.2019
Уроженка Челнов победила на престижном оперном конкурсе в Барселоне

Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Cегодня, 12:00 348 10
Элина Касимова
Тайны и истории непарадной Казани

Есть в городе улицы, о существовании которых мало кто знает. Разве лишь сами ее жители да редкие любопытные прохожие. Нет о них информации ни в исторических сведениях, ни в блогах любителей Казани. Размытые фото - да и только.

К таковым относится и улица Низенькая -  пять шагов от начала до конца, тишина и ласковое название - Ни-зень-кая. Окруженная с двух сторон крупными и известными улицами - Волкова и Овражной. Почти в овраге, почти у Шамовской больницы. А скрывает в себе тайн и прелестей не меньше, чем соседи. Мы пошли на прогулку по этой тихой улице и собрали корзинку воспоминаний и впечатлений о ней.

Неизвестная улица

Почти никакой исторической информации об этой улице нет. На ней не жили известные люди, и названа она не в чью-нибудь честь. Название происходит из ее месторасположения - по сравнению с соседней Волкова она действительно низенькая. Перепад составляет примерно два-три этажа. Домов немного, около тридцати - по пятнадцать с обеих сторон. Некоторые из них нежилые - грустные остовы когда-то бурлящей жизни.

Галина Хайруллина живет здесь около 30 лет - и со своим небольшим сроком она - старожил.

Галина поделилась воспоминаниями об этой улице:

-  Я живу здесь тридцать лет. Раньше здесь ни воды, ни газа не было. Сами все проводили. А кто-то до сих пор за водой на колонку ходит и печку дровами топит.

У нас улица вообще под снос шла во времена Шаймиева. Все, кто здесь остались на данный момент - судились за свои дома.

- Об истории улицы ничего сказать не могу, но дом, в который я переехала, был 1904 года. Здесь раньше бабулечка жила. Теперь уже никого не осталось. Теперь и дома того нет - мы на его месте новый построили.

Строительство новоготдома семьей Хайрулинных на месте старого

Деревенский уют в центре города

Улица Низенькая расположилась в самом сердце города, в ее центре. Окружена элитными новостройками, старыми крепкими домами. Идешь по Айвазовского, в тишине, среди бесшумно проезжающих дорогих автомобилей, среди милых кафе и ресторанов. А потом встречаешь человека с санками, наполненными пустыми бутылями - идет за водой на колонку. Да, на настоящую маленькую колонку, которых и в деревнях уже мало осталось. Думаешь, загляну на эту улочку. Шаг - и оказываешься в деревне.

- Минусы, конечно, есть. Дороги как не было, так и нет. Раньше мы до колонки ходили в резиновых сапогах, там сапоги прятали в траву, надевали босоножки и шли на работу. По-другому невозможно было. Сейчас уже получше, канализация реже течет, - рассказывает Галина.

- Зато и плюсов достаточно. Детей не таскали на руках. Отправляли на улицу. И там они играют без проблем. Машин не было. Тишина, зелено. Мне тоже давали квартиру - но она мне не нужна. Свой дом это свой дом. У нас и баня, и гараж есть. Мы сами деревенские, и нам здесь хорошо, чем в квартире.

Фотографии из архива Хайруллиных, дети играют на улице

- Мы здесь жили очень дружно. Все друг друга знали. Сейчас уже всех этих людей нет, все разъехались.

Сказочный дом

Вокруг - дома как дома. Пахнет печами, сухим деревом и крепким морозом. Так всегда за городом - запахи сильнее чувствуются. И пусть это центр - но все равно маленький загород. Бегают туда-сюда кошки. Лают псы с цепей.

Но один дом так и приковывает внимание.  В его окошках - цветные бутылки, сухоцветы и птички на веревочках. А из глубин дома доносится тихая мелодия Музыки ветра. В ответ на стук двери выбегает такса Лесси - суровая на вид, но ласковая до невозможности. В этом чудном доме живет архитектор Шамиль Баширов.


- Я об истории этой улицы тоже ничего не знаю. Переехал сюда в девяностые. Мало что изменилось, но дом свой я люблю. А так - мои самые яркие воспоминания об этой улице - то, как мы с моими друзьями собирались на веранде и проводили тут вечера. Было здорово.

Шамиль в окружении друзей

Дом Шамиля - дома настоящего художника и творческого человека. С потолка свисают разные разности, на стенах - плакаты и картины. Книг - множество. И ощущения - будто попал в сказку. Погладишь золотую птичку - и она заговорит, дотронешься до фотографии - и она оживет.

Сам Шамиль тоже увлекается фотографией, и друзья, с которыми они собирались на веранде - фотографы из знаменитой казанской фотогруппы “ТАСМА”. Шамиль показывает фотоальбомы, и среди фотографий - настоящие шедевры, где каждая - это скачок во времени.

Фотография Шамиля Баширова, участника фотогруппы “ТАСМА”

О насущных проблемах

Как бы не хотелось рассказывать только о красоте и сказочности этой улицы, конечно, есть и другая сторона медали - грустная, с которой людям здесь приходится жить. Местная жительница Вера рассказала о насущных проблемах, с которыми приходится сталкиваться изо дня в день.

- Я живу на этой улице пять лет, и за это время на ней ничего не изменилось. Наоборот только хуже становится. Дорогу никто не делает. А зимой с крыш многоэтажек с соседних улиц снег скидывают - прямо на нас. Летом затапливает постоянно. Здесь вот взрывается люк и вода по месяцу стоит. Иногда кажется, что даже в деревне лучше условия, чем здесь. Детских площадок нет, конечно. Вот тоже минус.
Есть и заброшенные дома, но немного, всего несколько. А люди так и живут.

Заброшенный дом

Один из заброшенных домов - пугает и настораживает с первого взгляда. Что-то в нем есть жуткое, как из страшной детской сказки. И такие переживания неслучайны. О странном доме рассказала Галина Хайруллина:

- Жил у нас тут странный тип. Его все Муллой звали. Он был ужасный извращенец. Жуткие вещи делал. Его в прошлом году забрали. Он свою развалюшку сдавал очень дешево, и что вы думаете - снимали! Разные подозрительные личности. Они нам беспокойства не доставляли. Но что там творилось - никто толком не знает.

- Правда, этот Мулла один раз мою собаку проткнул. Он обычно ходил с железной палкой, а собак ненавидел - как и его собаки. Нас дома одно время не было, вернулись - а у собаки дырка в боку. Это вот он лет 15 тут жил. Когда мои дети росли, его еще не было.

Непарадная улица в объективах фотографов

В последнее время в городе все чаще можно увидеть людей, которые фотографируют, как кажется на первый взгляд, невзрачные и непрезентабельные вещи: старые заборы, покосившиеся дома. Но это целое течение фотографии, цель которого - найти в некрасивом - прекрасное. Исследователь старого города через фотографии Алмаз Галиев рассказал свою историю знакомства с улицей Низенькой:

Фотография Алмаза Галиева

- Попал на Низенькую осознанно. Уже некоторое время интересуюсь непарадной Казанью, той, которую не принято выставлять напоказ. Искал на карте место в центре, где еще остались частные дома, и наткнулся на нее.

Фотография Алмаза Галиева

- Особенность таких узких и обособленных улиц - они невероятно уютны. Время в них становится очень вязким, почти по-деревенски долгим, а шум города - крайне приглушенным и далеким. И эта уютность еще сильнее усиливается контрастом - вот только что была куча машин, все куда-то спешили, и раз - и тебя прибило на берег из жизненного водоворота.

Фотография Алмаза Галиева

- Еще одна особенность - наслоение. Проходя через такие улицы видишь кучу культурных пластов, это что-то вроде городской археологии, только вместо динозавров - дома. При этом, практически каждый дом со временем становится замкнутой отдельной Вселенной - он вбирает в себя истории людей, смены дизайна, само движение времени. И этот запутанный клубок представляет собой ценность именно в силу своей вариативности сочетаний обыденных казалось бы вещей. Здесь все пронизано удивительным симбиозом времени, человеческого влияния и движения природы.

Срез жизни эпохи

Как оказалось, улица действительно хранит в себе много тайн, событий и следов. Которые хранятся теперь в памяти только местных жителей. И с которыми они так щедро делятся, восполняя пробелы в истории города. Ведь даже самые маленькие рассказ или впечатление в совокупности создают одну большую картину жизни целой эпохи.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
В Челнах разыскивают девушку с татуировкой в виде самолета
«Отличный вариант для семьи»: В Казани нашли самую маленькую квартиру России
В Набережных Челнах владельцы коттеджа сливали сточные воды на дорогу
В Казани дайверы провели рекордные 10 часов подо льдом
Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Под Казанью появилась курица, которая несет зеленые яйца
В Казани таксист выстрелил в пассажира. Полиция его разыскивает
В Казани задержали беглого преступника
В Казани спасатели помогли мальчику, который застрял между деревьями
В Москве развернули самолет, летевший в Мексику. На борту подрались казанцы
В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана: ее лучшие фото из соцсетей
Рука помощи: как «Добрый фудтрак» в Казани кормит нуждающихся
В Татарстане к охране порядка привлекут казаков
В казанском исполкоме начнут работать студенты
В Казани на Крещение голый мужчина, не смущаясь зрителей, окунулся в прорубь
Мать-одиночка из Казани, больная раком, больше не ищет приемную семью для сына
Казанцу решили не платить компенсацию морального вреда за незаконный арест
В Казани проходит церемония прощания с татарским певцом Ильгамом Шакировым
Смертельно больная раком мать из Татарстана ищет приемных родителей для сына
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
Немецкие СМИ поразил ролик с прогулкой казанца на БТР на окраине города
Показать больше...

комментарии

Жирафа Юрьевна
0
01 февраля 2019
12:12
"..Галина Хайруллина живет здесь около 30 лет - и со своим небольшим сроком она - сторожила."!!! СТОРОЖИЛА!!!!!!!! АААА, мои глаза кровоточат...
Норсултан Базарбаев
4
01 февраля 2019
12:35
Я знаю эту улицу.Там живут упыря и вурдалаки.
Жирафа Юрьевна
0
01 февраля 2019
12:48
Есть существительное "старожил", есть глагол "сторожила". Печально, что неграмотны не только журналисты, но и читатели.
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
0
01 февраля 2019
12:49
Интересно.Пишите ещё про старые улицы и дома.
Акакий Акакиевич
1
01 февраля 2019
12:50
Ви не поняли, мадам. Имелось ввиду, СТАРОЖИЛ, через А. Нагоняйте.
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
0
01 февраля 2019
13:25
Чо пристали? Надо писать с двумя буквами ла. Например, сторожилла, водилла, гадзилла.
Горожанин
1
01 февраля 2019
13:36
Аж мурашки по коже. Там наверняка Чикатилла живет. И не увернешься на этих улочках. Надо Димаса с Агой на ошейник сажать и вперед себя пускать в таких местах.
Глеб Щеглов
0
01 февраля 2019
13:53
А на кладбище все спокойненько....
Сын алкаша
0
01 февраля 2019
13:56
Я на шамовской работал на стройке.... отель строили...
Горожанин
0
01 февраля 2019
15:54
Это Лиза там живет - стара жила

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
2085 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

2452 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

Полезно знать
Неудобные вопросы к компании «Универсальные Направления Казань»

Не опасно ли на азиатских курортах и другие

28.01.2019

11:59

«Я начинал простым IT-шником»: история успеха казанского предпринимателя

Владелец компьютерного бизнеса рассказал о своем опыте

28.01.2019

11:52

Народное мнение: что думают казанцы о выпуске яиц фабрикой «Yaratelle» по 6 шт.

Речь идет о яйцах премиум-класса «Grand Ferme»

28.01.2019

00:00

Новости Челнов
В Челнах разыскивают девушку с татуировкой в виде самолета

01.02.2019

12:25

3

В Набережных Челнах владельцы коттеджа сливали сточные воды на дорогу

01.02.2019

11:41

2

Интервью

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Фоторепортажи

N. Vildanov

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
346 10
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1342 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
769 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

2772 76
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

Интервью

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
2174 12
Неизвестная Казань: коровы в саду и дом со студентами и проститутками на Щапова

То, что вы вряд ли знаете об улице Щапова

2185 35
Неизвестная Казань: квартал на Декабристов, который меняли война и Сталин

Место, где трамвай появился раньше асфальта

Репортажи ProKazan
4724 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

3613 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

Интервью

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»