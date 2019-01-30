Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Есть в городе улицы, о существовании которых мало кто знает. Разве лишь сами ее жители да редкие любопытные прохожие. Нет о них информации ни в исторических сведениях, ни в блогах любителей Казани. Размытые фото - да и только.

К таковым относится и улица Низенькая - пять шагов от начала до конца, тишина и ласковое название - Ни-зень-кая. Окруженная с двух сторон крупными и известными улицами - Волкова и Овражной. Почти в овраге, почти у Шамовской больницы. А скрывает в себе тайн и прелестей не меньше, чем соседи. Мы пошли на прогулку по этой тихой улице и собрали корзинку воспоминаний и впечатлений о ней.

Неизвестная улица

Почти никакой исторической информации об этой улице нет. На ней не жили известные люди, и названа она не в чью-нибудь честь. Название происходит из ее месторасположения - по сравнению с соседней Волкова она действительно низенькая. Перепад составляет примерно два-три этажа. Домов немного, около тридцати - по пятнадцать с обеих сторон. Некоторые из них нежилые - грустные остовы когда-то бурлящей жизни.

Галина Хайруллина живет здесь около 30 лет - и со своим небольшим сроком она - старожил.

Галина поделилась воспоминаниями об этой улице:

- Я живу здесь тридцать лет. Раньше здесь ни воды, ни газа не было. Сами все проводили. А кто-то до сих пор за водой на колонку ходит и печку дровами топит.



У нас улица вообще под снос шла во времена Шаймиева. Все, кто здесь остались на данный момент - судились за свои дома.

- Об истории улицы ничего сказать не могу, но дом, в который я переехала, был 1904 года. Здесь раньше бабулечка жила. Теперь уже никого не осталось. Теперь и дома того нет - мы на его месте новый построили.

Строительство новоготдома семьей Хайрулинных на месте старого

Деревенский уют в центре города

Улица Низенькая расположилась в самом сердце города, в ее центре. Окружена элитными новостройками, старыми крепкими домами. Идешь по Айвазовского, в тишине, среди бесшумно проезжающих дорогих автомобилей, среди милых кафе и ресторанов. А потом встречаешь человека с санками, наполненными пустыми бутылями - идет за водой на колонку. Да, на настоящую маленькую колонку, которых и в деревнях уже мало осталось. Думаешь, загляну на эту улочку. Шаг - и оказываешься в деревне.

- Минусы, конечно, есть. Дороги как не было, так и нет. Раньше мы до колонки ходили в резиновых сапогах, там сапоги прятали в траву, надевали босоножки и шли на работу. По-другому невозможно было. Сейчас уже получше, канализация реже течет, - рассказывает Галина.

- Зато и плюсов достаточно. Детей не таскали на руках. Отправляли на улицу. И там они играют без проблем. Машин не было. Тишина, зелено. Мне тоже давали квартиру - но она мне не нужна. Свой дом это свой дом. У нас и баня, и гараж есть. Мы сами деревенские, и нам здесь хорошо, чем в квартире.

Фотографии из архива Хайруллиных, дети играют на улице

- Мы здесь жили очень дружно. Все друг друга знали. Сейчас уже всех этих людей нет, все разъехались.

Сказочный дом

Вокруг - дома как дома. Пахнет печами, сухим деревом и крепким морозом. Так всегда за городом - запахи сильнее чувствуются. И пусть это центр - но все равно маленький загород. Бегают туда-сюда кошки. Лают псы с цепей.

Но один дом так и приковывает внимание. В его окошках - цветные бутылки, сухоцветы и птички на веревочках. А из глубин дома доносится тихая мелодия Музыки ветра. В ответ на стук двери выбегает такса Лесси - суровая на вид, но ласковая до невозможности. В этом чудном доме живет архитектор Шамиль Баширов.

- Я об истории этой улицы тоже ничего не знаю. Переехал сюда в девяностые. Мало что изменилось, но дом свой я люблю. А так - мои самые яркие воспоминания об этой улице - то, как мы с моими друзьями собирались на веранде и проводили тут вечера. Было здорово.

Шамиль в окружении друзей

Дом Шамиля - дома настоящего художника и творческого человека. С потолка свисают разные разности, на стенах - плакаты и картины. Книг - множество. И ощущения - будто попал в сказку. Погладишь золотую птичку - и она заговорит, дотронешься до фотографии - и она оживет.

Сам Шамиль тоже увлекается фотографией, и друзья, с которыми они собирались на веранде - фотографы из знаменитой казанской фотогруппы “ТАСМА”. Шамиль показывает фотоальбомы, и среди фотографий - настоящие шедевры, где каждая - это скачок во времени.

Фотография Шамиля Баширова, участника фотогруппы “ТАСМА”

О насущных проблемах

Как бы не хотелось рассказывать только о красоте и сказочности этой улицы, конечно, есть и другая сторона медали - грустная, с которой людям здесь приходится жить. Местная жительница Вера рассказала о насущных проблемах, с которыми приходится сталкиваться изо дня в день.

- Я живу на этой улице пять лет, и за это время на ней ничего не изменилось. Наоборот только хуже становится. Дорогу никто не делает. А зимой с крыш многоэтажек с соседних улиц снег скидывают - прямо на нас. Летом затапливает постоянно. Здесь вот взрывается люк и вода по месяцу стоит. Иногда кажется, что даже в деревне лучше условия, чем здесь. Детских площадок нет, конечно. Вот тоже минус.

Есть и заброшенные дома, но немного, всего несколько. А люди так и живут.

Заброшенный дом

Один из заброшенных домов - пугает и настораживает с первого взгляда. Что-то в нем есть жуткое, как из страшной детской сказки. И такие переживания неслучайны. О странном доме рассказала Галина Хайруллина:

- Жил у нас тут странный тип. Его все Муллой звали. Он был ужасный извращенец. Жуткие вещи делал. Его в прошлом году забрали. Он свою развалюшку сдавал очень дешево, и что вы думаете - снимали! Разные подозрительные личности. Они нам беспокойства не доставляли. Но что там творилось - никто толком не знает.

- Правда, этот Мулла один раз мою собаку проткнул. Он обычно ходил с железной палкой, а собак ненавидел - как и его собаки. Нас дома одно время не было, вернулись - а у собаки дырка в боку. Это вот он лет 15 тут жил. Когда мои дети росли, его еще не было.

Непарадная улица в объективах фотографов

В последнее время в городе все чаще можно увидеть людей, которые фотографируют, как кажется на первый взгляд, невзрачные и непрезентабельные вещи: старые заборы, покосившиеся дома. Но это целое течение фотографии, цель которого - найти в некрасивом - прекрасное. Исследователь старого города через фотографии Алмаз Галиев рассказал свою историю знакомства с улицей Низенькой:

Фотография Алмаза Галиева

- Попал на Низенькую осознанно. Уже некоторое время интересуюсь непарадной Казанью, той, которую не принято выставлять напоказ. Искал на карте место в центре, где еще остались частные дома, и наткнулся на нее.

Фотография Алмаза Галиева

- Особенность таких узких и обособленных улиц - они невероятно уютны. Время в них становится очень вязким, почти по-деревенски долгим, а шум города - крайне приглушенным и далеким. И эта уютность еще сильнее усиливается контрастом - вот только что была куча машин, все куда-то спешили, и раз - и тебя прибило на берег из жизненного водоворота.

Фотография Алмаза Галиева

- Еще одна особенность - наслоение. Проходя через такие улицы видишь кучу культурных пластов, это что-то вроде городской археологии, только вместо динозавров - дома. При этом, практически каждый дом со временем становится замкнутой отдельной Вселенной - он вбирает в себя истории людей, смены дизайна, само движение времени. И этот запутанный клубок представляет собой ценность именно в силу своей вариативности сочетаний обыденных казалось бы вещей. Здесь все пронизано удивительным симбиозом времени, человеческого влияния и движения природы.

Срез жизни эпохи

Как оказалось, улица действительно хранит в себе много тайн, событий и следов. Которые хранятся теперь в памяти только местных жителей. И с которыми они так щедро делятся, восполняя пробелы в истории города. Ведь даже самые маленькие рассказ или впечатление в совокупности создают одну большую картину жизни целой эпохи.