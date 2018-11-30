В деле об отравлении детей крысиным ядом в Казани разбирается Следком

Следственный комитет начал проверку после отравления трех школьников крысиным ядом. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По данным СК, ученица третьего класса нашла в актовом зале пакет с гранулами ядохимиката. Девочка попробовала содержимое, а затем предложила двум одноклассникам. Это заметила педагог, и сразу обратилась в медпункт. Детям промыли желудки и вызвали скорую помощь. Школьники находятся в ДРКБ.

Следственная проверка продолжается. Ранее прокуратура РТ заявила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.