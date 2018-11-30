В Казани праправнук Льва Толстого открыл бюст своего предка

Сегодня в здании Казанского федерального университета прошла торжественная церемония закрытия Года Льва Толстого в Татарстане. В рамках мероприятия состоялось открытие бюста Толстого, участие в нем принял праправнук писателя Владимир Толстой.

На бюсте изображен пожилой Толстой в привычном для восприятия возрасте, с бородой. Памятник выполнен из бронзы и красного гранита и весит 4 тонны. Отныне он украшает двор главного корпуса Казанского федерального университета Отметим, что еще один памятник классику установлен в сквере по улицы Толстого



Следующий год в университете также будет посвящен одному из легендарных выпускников, однако пока имя держится в секрете.