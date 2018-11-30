В «Тандеме» в Казани произошло задымление. Эвакуировали 100 человек

В торговом центре «Тандем» накануне вечером прошла экстренная эвакуация. В одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщении поступило спасателям в 23.53. В общей сложности из торгового комплекса вывели 100 человек, из них 16 эвакуированы из ресторана.

Выяснилось, что в вентиляционной системе ресторана “Сэко” происходило тление масляных отложений. Тление было остановлено обслуживающим персоналом ТРК "Тандем". Погибших и пострадавших нет.