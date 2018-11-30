В Казани трое школьников отравились крысиным ядом

Три казанских школьника поступили в больницу с признаками отравления крысиным ядом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора РТ.

Выяснилось, что в школе пытались избавиться от крыс, наняв службу по уничтожению грызунов. Сотрудники службы разложили приманку с ядом в доступных для детей местах.

- После завершения всех процессуальных действий лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности, — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщили в минздраве Татарстана, дети в больнице находятся в состоянии средней тяжести.