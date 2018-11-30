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В Казани трое школьников отравились крысиным ядом

Cегодня, 07:56 235 4 Автор: prokazan.ru

Три казанских школьника поступили в больницу с признаками отравления крысиным ядом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора РТ.

Выяснилось, что в школе пытались избавиться от крыс, наняв службу по уничтожению грызунов. Сотрудники службы разложили приманку с ядом в доступных для детей местах.

- После завершения всех процессуальных действий лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности, — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщили в минздраве Татарстана, дети в больнице находятся в состоянии средней тяжести.

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комментарии

Горожанин
2
01 декабря 2018
08:17
дОжили....
Ага
1
01 декабря 2018
08:33
Ахахахахха на троих сообразили)))))))))) Коры)))
Микки хиРург
1
01 декабря 2018
08:34
Кушать было очень охота....
Горожанин
0
01 декабря 2018
08:44
Коры были когда ты из гузна родившей тебя самки выполз . А здесь дети пострадали. .
В ответ на комментарий пользователя
Ахахахахха на троих сообразили)))))))))) Коры)))
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