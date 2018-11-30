Сегодня, 1 декабря, в Казани ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха утром оставит -12..-14˚, днем -5..-7˚. На дорогах гололедица.
В Казани сегодня ожидается -7 градусов
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