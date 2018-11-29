Казань сегодня: вердикт за ДТП с полицейским и светящиеся опоры светофора

НА УЛИЦЕ КРЕМЛЕВСКАЯ СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА НАЧАЛИ ДУБЛИРОВАТЬ НА ОПОРЕ

В Казани на улице Кремлевская обновился светофор, теперь сигналы стали показывать по всему столбу. Об этом сообщил народный корреспондент портала Руслан.

- Светофор на Кремлёвской преобразился. Новый светофор стал заметен издали, - сообщил казанец.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ РАЙОНЫ ТАТАРСТАНА, ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАБОЛЕВШИХ ВИЧ

Бугульминский, Альметьевский, Лениногорский районы Татарстана, а также Казань и Набережные Челны назвали районами, которые с республике наиболее поражены ВИЧ-инфекцией, рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела санитарной охраны территории Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Луиза Борисова.

ЭКС-ГЛАВЕ «СПУРТА» РАЗРЕШИЛИ ТРЕХЧАСОВЫЕ ПРОГУЛКИ

В Казани Приволжский суд продлил домашний арест экс-главы банка "Спурт" Евгении Даутовой до 6 февраля 2019 года, при этом ей разрешили трехчасовые ежедневные прогулки. Об этом сообщает "Реальное время".

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

КАЗАНЦУ, В ДТП С КОТОРЫМ ПОГИБ ИНСПЕКТОР ГИБДД, ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

В Казани в Верховном суде РТ осудили 31-летнего Артура Сатрутдинова, который на BMW протаранил патрульный автомобиль, где в результате погиб 42-летний инспектор, его признали виновным в ДТП. Об этом стало известно сегодня на суде.

В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ РАЗРЕШИЛИ ПРОВЕСТИ МИТИНГ ПРОТИВ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

В центре Казани напротив Кремля разрешили провести митинг активистов против строительства мусоросжигательного завода в Осиново, об этом сообщает "Коммерсант".

Акция пройдет 9 декабря на площади Тысячелетия, в ней примут участие до 300 человек. Помимо строительства МЧС активисты смогут выступить "против систематических нарушений конституционных прав граждан", в защиту государственного статуса татарского языка, против засыпки Казанки и Волги.