В Татарстане на врачей завели дело из-за смерти женщины в больнице

В Татарстане завели дело из-за смерти 30-летней женщины в ЦРБ Алькеевского района, информацию подтвердил источник портала ProKazan.ru.

Женщина, у которой диагностировали серьезные травмы, была госпитализирована в больницу 30 октября.

- Она скончалась. Одной из предварительных причин смерти считалось прерывание беременности, но после проведенной экспертизы выяснилось, что она погибла из-за разрыва селезенки. 27 ноября на неустановленных пока врачей возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили ProKazan.ru.

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