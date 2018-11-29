В 11 поликлиниках больше не делают анализы: это и другие жалобы казанцев

НЕТ ЛАБОРАТОРИИ. – В 20 поликлинике перестали проводить практически все анализы: отправляют материал в 7 больницу. Процесс очень затягивается, а сроки, например, продления инвалидности, ждать не позволяют. Раньше была своя лаборатория, – пожаловалась инвалид II группы Лариса Гусинская.

ОТВЕТ: – Согласно Приказу Минздрава РТ от 23.07.2018 на базе ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» централизованы клинико-диагностические исследования из 11 медицинских амбулаторно-поликлинических организаций. Централизован сам технический процесс проведения исследований, забор же биоматериала происходит там же где и был - в самих поликлиниках. Централизация предпринята с целью приведения к единому стандарту проводимых исследований, для повышения качества и достоверности получаемых результатов. От этого зависит точность выставляемых пациентам диагнозов и назначение адекватного лечения. Лабораторные исследования автоматизированы, проводятся на новейшем оборудовании, – ответили в Минздраве РТ.

МУСОР. От станции «Аметьево» до Аделя Кутуя проходит лесополоса вдоль железной дороги. Территория постоянно завалена мусором, потому что она якобы бесхозная. Нет урн и других атрибутов парковой зоны. Очень бы хотелось чтоб администрация города содержала эту территорию в чистоте и присвоила этой лесополосе статус лесопарковой зоны, – просит читатель Альберт Маратович.

ОТВЕТ: – Исполком Казани организует работы по ликвидации замусоренности на территории города в рамках выделенного финансирования. Ежегодно в весенне-осенний период организуются общегородские месячники по санитарной очистке, регулярно проводятся акции с участием волонтеров и активных жителей. Данная территория входит в стратегию развития общественных пространств на долгосрочную перспективу. В ближайшее время обустройство парка не планируется, – ответили в Исполкоме Казани.

ПОТОП. – В Вознесенском на улице Дивизионной уже неделю из колодца льется чистая питьевая вода. Не первую зиму. Ежедневно обращаемся в Водоканал, приезжают, откачивают воду, а через час снова ручьи бегут, размывает дорогу. Когда решат проблему, а не последствия? – спрашивает Алсу Гиниятуллина.

ЛИФТ. – В Кировском районе на улице Водников 56 в 9 этажном доме 1982 года постройки отсутствует лифт уже 36 лет, каждый день наблюдаю ужасающую картину, как пенсионеры и инвалиды карабкаются к себе домой.Обратите внимание! – просит Евгения Евгеньева.

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