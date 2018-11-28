Синоптики: в Татарстан придут западные циклоны

В Татарстан в скором времени придут западные циклоны, из-за которых в республике пройдут снегопады и повысится температура, об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Сейчас погоду в Татарстане формирует обширный западный антициклон, в связи с которым на территории республики установились морозы, сегодня днем температура ожидается от - 4 до - 9 градусов.

1 декабря ночью температура составит от - 9 до - 14 градусов, днем — от - 6 до - 11 градусов. 2 декабря осадки маловероятны, при этом температура ночью опустится до -13... -18 градусов, а местами будет до - 24 градусов.

При этом в начале следующей недели из-за циклона потеплеет до 0...-5 градусов.