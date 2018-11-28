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14:11, 29.11.2018
Под Казанью девочка попыталась покончить с собой в школе
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11:34, 29.11.2018
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teatrkachalov.ru

Афиша: казанцам покажут премьеру в Качаловском и позовут вязать шарфы бездомным

Cегодня, 07:00 88 4 Автор: prokazan.ru
Чем заняться в Казани в грядущие выходные

ТЕАТР

Премьера. «Лес» (18+)

2 декабря, 18.00, Театр им. Качалова, от 150 руб.
Комедия Островского в двух действиях.

Golden Boys (18+)

1 декабря, 17.00, 21.00, Театр на Булаке, от 750 руб.
Комедия. Друзья, потерявшие надежду на работу, которая устроила бы их, решают рискнуть и заработать «легкие деньги» в баре для взрослых.

КОНЦЕРТ

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» (12+)

1 декабря, 19.00, КСК «Уникс», от 2 400 руб.
Юбилейный концерт. БГ – 65 лет.

Elvin Grey (12+)

1 декабря, 19.00, «Татнефть-Арена», от 1000 руб.
Радик Юльякшин исполнит старые и новые хиты и познакомит... С кем? Интрига раскроется 1 декабря.

Красота природы в джазовых тонах (6+)

2 декабря, 11.00, Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, от 250 руб.
Филармонический джаз-оркестр РТ. Джазу свойственны многогранные выразительные возможности. Одна из них — яркая способность раскрывать великую красоту окружающего нас мира.

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль татарской культуры Jadidfest (6+)

1 декабря, 11.00–23.00, Центр современной культуры «Смена», ул. Б.Шахиди, 7, 100 рублей
Эксперименты, наука и знания по-татарски, обмен идеями, электронная музыка, детская площадка – все это в течение 12 часов на JADIDFESTе.

МАСТЕР-КЛАСС

Вязание шарфов для бездомных (6+)

2 декабря, 16.00, Музей Мазитова, ул. Дзержинского, 27
В качестве новогодних подарков волонтеры вяжут теплые шарфы. Каждый связанный шарф – это возможность согреть одного человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Желательно принести пряжу и спицы. 

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комментарии

герцог
0
30 ноября 2018
08:55
Может лингвистов заинтересует.Открыл в интернете русско-японский переводчик и удивился.Слово"Мама" переводится и звучит на японском также"Мама" без искажений. Слово"Папа" звучит также"Папа". Слово "Дядя" похож на яплнском на "Отцы",а тётя похоже на японском на "Оби". Причём" Отец" на японском звучит как" Чти".
горожанин
0
30 ноября 2018
09:02
Это означает что , вероятно, японский язык как-то связан с Индией через народ айнов которые вышли из Андамандских островов и прошли по Индии, Китаю,Сахалину и оказались в Японии будучи похожими на европейцев.Вероятно,язык с Андамандских островов связан как-то с русским и японским.Но какова сила связи и в чём сходство и близость предстоит открыть лингвистам.
горожанин
0
30 ноября 2018
09:55
Эти айны строили самые первые срубы и дошли с гуннами и ранее до Кавказа и Украины.Они называли себя"утари", а деревня"утор". Осюда видно и пошло хутор.Имели чёрные в основном глаза и большущие бороды.Представляют гаплогруппу D(распространена в древности на всей Евразии)
Горожанин
0
30 ноября 2018
10:15
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://tok.pw/miopres
горожанин
0
30 ноября 2018
10:36
Спасибо, очень интересная информация

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