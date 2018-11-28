Афиша: казанцам покажут премьеру в Качаловском и позовут вязать шарфы бездомным

ТЕАТР
Премьера. «Лес» (18+)
2 декабря, 18.00, Театр им. Качалова, от 150 руб.
Комедия Островского в двух действиях.
Golden Boys (18+)
1 декабря, 17.00, 21.00, Театр на Булаке, от 750 руб.
Комедия. Друзья, потерявшие надежду на работу, которая устроила бы их, решают рискнуть и заработать «легкие деньги» в баре для взрослых.
КОНЦЕРТ
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» (12+)
1 декабря, 19.00, КСК «Уникс», от 2 400 руб.
Юбилейный концерт. БГ – 65 лет.
Elvin Grey (12+)
1 декабря, 19.00, «Татнефть-Арена», от 1000 руб.
Радик Юльякшин исполнит старые и новые хиты и познакомит... С кем? Интрига раскроется 1 декабря.
Красота природы в джазовых тонах (6+)
2 декабря, 11.00, Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, от 250 руб.
Филармонический джаз-оркестр РТ. Джазу свойственны многогранные выразительные возможности. Одна из них — яркая способность раскрывать великую красоту окружающего нас мира.
ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль татарской культуры Jadidfest (6+)
1 декабря, 11.00–23.00, Центр современной культуры «Смена», ул. Б.Шахиди, 7, 100 рублей
Эксперименты, наука и знания по-татарски, обмен идеями, электронная музыка, детская площадка – все это в течение 12 часов на JADIDFESTе.
МАСТЕР-КЛАСС
Вязание шарфов для бездомных (6+)
2 декабря, 16.00, Музей Мазитова, ул. Дзержинского, 27
В качестве новогодних подарков волонтеры вяжут теплые шарфы. Каждый связанный шарф – это возможность согреть одного человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Желательно принести пряжу и спицы.
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