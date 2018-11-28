Казань сегодня: наказание за дрифт и отмена знаков «Шипы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОТМЕНИЛО ЗНАК «ШИПЫ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. Подписанным постановлением отменяется обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины.

УЧАСТНИКОВ ДРИФТА С ЧАЕПИТИЕМ ОКОЛО ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОШТРАФОВАЛИ НА 10 ТЫС РУБ

В Казани задержали участников дрифта с чаепитием перед Домом правительства Татарстана, запись которого появилась в соцсетях, их оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГИБДД.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилось видео, как некий парень на площади Свободы сидит за столом, при этом он что-то пьет, вокруг него "дрифтует" автомобиль.

НАПАДАЮЩИЙ «АК БАРСА» ДАНИС ЗАРИПОВ ПРЕДЛОЖИЛ БОЛЕЛЬЩИКАМ ПОСТРИЧЬ ЕГО НАЛЫСО

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов предложил болельщикам постричь его налысо, если на домашнем матче с "Северсталью" 3 декабря будет аншлаг, об этом говорится в Instagram казанской команды.

- Когда мне озвучили проект, я, не стесняясь, поддержал его. Всё во благо результата команды и для того, чтобы болельщики приходили к нам, заполняли дворец, - заявил хоккеист.

По его словам, последний раз он налысо стригся в школе, "тут есть за что побороться".

СОЦСЕТИ: В КАЗАНИ ТАКСИСТ ОБМАТЕРИЛ ДЕВУШКУ ИЗ-ЗА АДРЕСА, ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО

В Сети появилось видео, как таксист грубо обругал пассажирку, которую он привез не в тот "Ашан", который она хотела, видео появилось накануне в соцсетях.

Водитель обматерил пассажирку и пригрозил выкинуть ее из авто, также грубой форме посоветовав ей "искать свой "Ашан", потому как "он туда не ходит".

В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ОТМЕНУ КОНЦЕРТА ГРУППЫ IC3PEAK

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня на брифинге прокомментировала ситуацию со срывом концерта группы IC3PEAK в Казани, по ее словам, по ситуации с группой вопросами занимается Министерство молодежи РТ.

- Комментарии высказаны, мы по своей части их не даем. Мы наблюдаем, видели и в социальных сетях… Весьма противоречивые позиции звучат на этот счет. Еще раз повторюсь, это область, сфера деятельности профильного министерства, на то это министерство и создано, чтобы заниматься этим вопросом, - отметила Галимова.