В Татарстане две женщины убили пенсионерку

В Агрызе 57-летняя женщина вместе с 50-летней подругой до смерти избила 63-летнюю пенсионерку, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, днем 27 ноября в квартире дома по улице Пионерская две женщины после ссоры напали на пострадавшую, избив ее до смерти.

- 28 ноября было возбуждено дело по статье "Убийство", одну из задержанных отпустили домой под подписку о невыезде, решается вопрос о возможном аресте другой подозреваемой, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет выясняет обстоятельства смертельной драки.