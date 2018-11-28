В Татарстане осудили мужчину, забившего камнем «танцующего» героя соцсетей

В Бугульме осудили 54-летнего мужчину, который в августе камнем забил 48-летнего мужчину, который был известен как танцующий герой соцсетей. О вердикте сообщили в прокуратуре РТ.

19 августа около 22 часов пьяный подсудимый у труб теплотрассы вдоль улицы Радищева поругался с прохожим из-за того, что тот его толкнул. В ходе ссоры подсудимый поднял с земли камень и нанес им мужчине несколько ударов по голове и лицу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подсудимый свою вину не признал, его осудили на 8 лет лишения свободы колонии строгого режима.