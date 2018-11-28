В Казани закрыли дело, из-за которого уволился главврач глазной клиники

В Казани Следственный комитет закрыл дело о махинациях в Республиканской клинической офтальмологической больницы, после возбуждения которого главврач больницы Айдар Амиров подал в отставку. Об этом сообщил руководитель второго отдела следственного управления СКР по Татарстану Рустем Адиатуллин, передает "Интерфакс".

- Расследование уголовного дела прекращено. Состава уголовно-наказуемого деяния не установлено, - отметил следователь.

Напомним, по версии следствия, с января по октябрь 2017 года сотрудники офтальмологической больницы незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты на сумму 8,72 млн рублей, после через страховые медицинские компании была незаконно возмещена стоимость услуг по лечению катаракты.

Было возбуждено дело по статьям "мошенничество", "превышение служебных полномочий" и "служебный подлог". После оно было закрыто.