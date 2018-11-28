СКР: «Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету»

«Деструктивный контент» в Интернете не является главной причиной детских самоубийств, рассказал старший помощник главы СКР генерал юстиции Игорь Комиссаров. В Санкт-Петербургском государственном университете провели соответствующее исследование, выяснилось, что подростки сводят счеты с жизнью из-за «комплекса причин».

Мы тщательно разбирались в рамках обязательного возбуждаемого уголовного дела по каждому случаю суицида или попытки суицида у детей. И пришли к выводу, основанному в том числе на результатах проведенных экспертиз, что каждый раз это было обусловлено комплексом причин. И ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних.



Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов. И не только суицидов, но и основной причиной противоправного или опасного поведения несовершеннолетних.



Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету. В большинстве случаев ребенок принимает решение о лишении себя жизни под воздействием сразу нескольких факторов в условиях длительной психотравмирующей ситуации и отсутствия понимания и поддержки со стороны окружающих. Проблемы в семье, часто внешне благополучной, в школе, ориентированной на показатели ЕГЭ, затруднение в общении со сверстниками, увеличение потребления школьниками наркотических и психотропных препаратов, незанятость несовершеннолетних позитивной деятельностью и так далее. А сам интернет никогда не играл в этом главную роль. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние, - заявил представитель СК.

По его словам, причиной детских суицидов могут быть причины, которые для взрослых являются малозначительными - "неразделенная любовь", двойка в школе, либо систематические издевательства в семье.

При этом никакими запретами ситуацию не решить, "невозможно полностью спрятать детей от всех угроз реальной жизни и реального мира. Надо научить, как в нем выжить и как эти угрозы преодолевать".

По статистике СКР, за первые девять месяцев 2018 года в России самоубийства совершили 583 подростка. За весь 2017 год — 692 несовершеннолетних. Больше всего детских суицидов произошло в 2014 году, когда погибли 800 подростков.