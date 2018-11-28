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Путин о WorldSkills в Казани: «Нужно им помогать и поддерживать»

Cегодня, 09:59 65 1 Автор: prokazan.ru

Президент России Владимир Путин призвал поддержать и помочь Казани в проведении мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, об этом он заявил накануне на совещании.

- Казань имеет хороший опыт, конечно, работы и подготовки таких мероприятий. Если что, нужно им помогать и поддерживать, - отметил Путин.

Свое участие в чемпионате подтвердили 64 страны, приедет примерно 1,6 тыс. конкурсантов.

- Правительство РФ гарантирует, что и команды, и аккредитованные СМИ, международные организации приедут по упрощенному безвизовому режиму, - сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Соревнования пройдут в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года.

Напомним, ранее ProKazan.ru опубликовал интервью с Эмилем Губайдуллиным, гендиректором АНО "Центр развития профессиональных компетенций".

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комментарии

Горожанин
0
29 ноября 2018
12:10
Пенсии надо повысить РЕАЛЬНО. Обучать на врача порядочного надоРЕАЛЬНО.

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