Путин о WorldSkills в Казани: «Нужно им помогать и поддерживать»

Президент России Владимир Путин призвал поддержать и помочь Казани в проведении мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, об этом он заявил накануне на совещании.

- Казань имеет хороший опыт, конечно, работы и подготовки таких мероприятий. Если что, нужно им помогать и поддерживать, - отметил Путин.

Свое участие в чемпионате подтвердили 64 страны, приедет примерно 1,6 тыс. конкурсантов.

- Правительство РФ гарантирует, что и команды, и аккредитованные СМИ, международные организации приедут по упрощенному безвизовому режиму, - сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Соревнования пройдут в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года.

Напомним, ранее ProKazan.ru опубликовал интервью с Эмилем Губайдуллиным, гендиректором АНО "Центр развития профессиональных компетенций".