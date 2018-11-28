Панорамное остекление - стильное решение для отделки помещений

Ни один интерьер не будет выглядеть завершенным без гармонично подобранного остекления. И в этом может помочь компания https://afkrf.ru/svetoprozrachnye-konstruktsii/, которая позволит воплотить в жизнь даже очень смелые идеи. И в первую очередь это касается панорамного остекления, которое смотрится безумно стильно и актуально. С функциональной точки зрения такой вариант позволяет обеспечить прекрасное дневное освещение. Причем, панорамными могут быть не только окна, но и входные группы.

Подобное остекление относится к классу премиум, а для придания индивидуальности профиль может быть задекорирован под натуральное дерево или покрашен в любой оттенок.

Какие бывают светопрозрачные конструкции?

Сегодня компания "АФК" предлагает своим клиентам окна высокого качества, обеспечивающие прекрасную шумоизоляция и теплоизоляцию, что способствует поддержанию оптимальной температуры в квартире.

Панорамные входные группы - это прекрасный вариант для оформления магазина, ресторана или иного развлекательного заведения. Однако и в загородном строительстве такие двери смотрятся очень привлекательно, особенно если выбрать раздвижные конструкции. Сама рама может быть выполнена в тон фасада, что визуально сделает входную группу ещё просторнее. За счёт раздвижного механизма дверь может полностью сливаться со стеклянной стеной и быть визуально незаметной. Более того, в таком варианте меньше вертикальных линий, что не ломает единое пространство стены.

Кроме этого, входные группы могут складываться гармошкой. Стеклянные створки, складываясь, достаточно сильно экономят пространство и внешне выглядят очень необычно.

Ещё один вид продукции - это стеклянные перегородки. Устанавливаемые внутри помещения, они не создают преград для естественного освещения и делают пространство более лёгким и незагроможденным.

Полное остекление смотрится привлекательно и при отделке фасадов зданий. Стеклянные или зеркальные поверхности прекрасно отражают окружающий пейзаж, делая само зданий невесомым и позволяя солнечному свету беспрепятственно проникать внутрь помещения.