Покушение на гендиректора хлебозавода в Татарстане: на него напали из-за кредита

Стали известны подробности нападения на 38-летнего генерального директора одного из местных хлебозаводов, выяснилось, что его пытались убить из-за кредита в 30 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Предварительно, вечером 25 ноября директор компании "Амар" 58-летний Расим Хайрутдинов вместе с гендиректором завода на Toyota Land Cruiser поехал на встречу с банковскими работниками по поводу решения вопроса о получении последним кредита в размере 30 млн рублей.
- По дороге потерпевший посчитал условия невыгодными и отказался брать кредит. В результате на перекрестке автодороги Альметьевск-Урсаево под предлогом очистки стекол, Хайрутдинов вышел из автомобиля и, открыв дверь за передним пассажирским сидением, на котором сидел потерпевший, попытался выстрелить в него из револьвера, - сообщили следователи.
Случилась осечка, гендиректор хлебозавода, услышав щелчок, убежал из машины, Хайрутдинов попытался выстрелить в него еще несколько раз, но револьвер, изготовленный в середине прошлого года, не сработал. В ходе драки Хайрутдинов оттолкнул гендиректора, сел в Toyota и уехал. В этот же день его задержал сотрудники Росгвардии.
На нападавшего возбудили дело по статье "Покушение на убийство", свою вину Расим Хайрутдинов не признал. Сейчас он арестован.
комментарии
Если генеральных хлебозаводских мочить будут!
В прошлой стать -ВЕКА ))) Но "наган" середины 20 века, похоже, уже КЕТАЙСКИЙ ...
Барабан должен довернуть капсюль патрона напротив бойка, усилия должно быть достаточно для воспламенения ... при руках, растущих из известной части тела, револьвер запросто даст осечку.
:-D