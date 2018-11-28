Покушение на гендиректора хлебозавода в Татарстане: на него напали из-за кредита

Стали известны подробности нападения на 38-летнего генерального директора одного из местных хлебозаводов, выяснилось, что его пытались убить из-за кредита в 30 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Предварительно, вечером 25 ноября директор компании "Амар" 58-летний Расим Хайрутдинов вместе с гендиректором завода на Toyota Land Cruiser поехал на встречу с банковскими работниками по поводу решения вопроса о получении последним кредита в размере 30 млн рублей.

- По дороге потерпевший посчитал условия невыгодными и отказался брать кредит. В результате на перекрестке автодороги Альметьевск-Урсаево под предлогом очистки стекол, Хайрутдинов вышел из автомобиля и, открыв дверь за передним пассажирским сидением, на котором сидел потерпевший, попытался выстрелить в него из револьвера, - сообщили следователи.

Случилась осечка, гендиректор хлебозавода, услышав щелчок, убежал из машины, Хайрутдинов попытался выстрелить в него еще несколько раз, но револьвер, изготовленный в середине прошлого года, не сработал. В ходе драки Хайрутдинов оттолкнул гендиректора, сел в Toyota и уехал. В этот же день его задержал сотрудники Росгвардии.

На нападавшего возбудили дело по статье "Покушение на убийство", свою вину Расим Хайрутдинов не признал. Сейчас он арестован.