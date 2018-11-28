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Покушение на гендиректора хлебозавода в Татарстане: на него напали из-за кредита

Bчера, 17:21 509 11 Автор: prokazan.ru
Его пытались застрелить из револьвера

Стали известны подробности нападения на 38-летнего генерального директора одного из местных хлебозаводов, выяснилось, что его пытались убить из-за кредита в 30 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Предварительно, вечером 25 ноября директор компании "Амар" 58-летний Расим Хайрутдинов вместе с гендиректором завода на Toyota Land Cruiser поехал на встречу с банковскими работниками по поводу решения вопроса о получении последним кредита в размере 30 млн рублей.

- По дороге потерпевший посчитал условия невыгодными и отказался брать кредит. В результате на перекрестке автодороги Альметьевск-Урсаево под предлогом очистки стекол, Хайрутдинов вышел из автомобиля и, открыв дверь за передним пассажирским сидением, на котором сидел потерпевший, попытался выстрелить в него из револьвера, - сообщили следователи.

Случилась осечка, гендиректор хлебозавода, услышав щелчок, убежал из машины, Хайрутдинов  попытался выстрелить в него еще несколько раз, но револьвер, изготовленный в середине прошлого года, не сработал. В ходе драки Хайрутдинов  оттолкнул гендиректора, сел в Toyota и уехал. В этот же день его задержал сотрудники Росгвардии.

На нападавшего возбудили дело по статье "Покушение на убийство", свою вину Расим Хайрутдинов не признал. Сейчас он арестован.

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комментарии

Горожанин
0
28 ноября 2018
18:15
Ужас, что творится в Татарстане!!!
Горожанин
0
28 ноября 2018
18:47
Без хлеба скоро останемся!
Если генеральных хлебозаводских мочить будут!
Злобный Аноним
0
28 ноября 2018
19:46
"револьвер, изготовленный в середине прошлого года"

В прошлой стать -ВЕКА ))) Но "наган" середины 20 века, похоже, уже КЕТАЙСКИЙ ...
Димон
0
28 ноября 2018
19:47
"но револьвер, изготовленный в середине прошлого года, не сработал." А что револьверы разве сейчас производят? Проказан как всегда, сел в лужу.
Димон
0
28 ноября 2018
19:51
Как известно, револьвер, в отличии от пистолета, осечки никогда не дает. Просто был не заряжен. И использовался в качестве устрашения. А это совсем другая статья.
Горожанин
0
28 ноября 2018
19:52
Лох , надо было ножечком
Горожанин
0
28 ноября 2018
20:16
- Мне очень жаль, Боб, что твоя гнедая сломала ногу... :-D
Горожани
0
28 ноября 2018
20:55
Вильданов совсем запутался в револьверах, Наганах, осечках. ....... Наган, сам по себе, конечно, мало дает осечек, но это зависит также от патронов. А они так же как Наган, выпущены лет 70 назад, и за это время побывали в руках тысячи всяких Воохравцев и охранников еще в СССР.
Горожани
0
28 ноября 2018
21:02
В мире сейчас производится масса всяких моделей револьверов, как боевых так и спортивных, но нам они не доступны., мы живем не в том гос-ве.
Горожани
0
28 ноября 2018
21:04
Сам ты, Федя, КЕТАЕЦ !
Злобный Аноним
0
28 ноября 2018
21:10
Сложно, но ВОЗМОЖНО ;)))
Барабан должен довернуть капсюль патрона напротив бойка, усилия должно быть достаточно для воспламенения ... при руках, растущих из известной части тела, револьвер запросто даст осечку.
:-D
В ответ на комментарий пользователя
Как известно, револьвер, в отличии от пистолета, осечки никогда не дает. Просто был не заряжен. И использовался в качестве устрашения. А это совсем другая статья.
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