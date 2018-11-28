«Вопрос решенный»: Путин о пенсиях в России

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!» прокомментировал ситуацию с пенсиями в стране, заявив, что вопрос их повышения решен. Об этом сообщает РИА Новости.

- Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом... чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства в эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды, — сказал Путин, отвечая на вопрос о программе накопительной части пенсий.

На вопрос главы банка ВТБ Андрея Костина, является ли тема пенсий хорошей, чтобы закончить форум, Путин ответил: «Пенсии будут расти, точно, это вопрос решённый».

Напомним, женщины с 2019 года будут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины - с 65 лет. Люди, которые в ближайшие два года собираются выходить на пенсию, смогут оформить ее на полгода раньше срока. Многодетным матерям также снизили возраст выхода на пенсию.