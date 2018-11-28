В Татарстане возбудили дело после смерти парня и соседки из-за батареи в туалете

В Чистополе Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 29-летнего парня и его 34-летней соседки от удара током от батареи в туалете, об этом сообщил источник портала.

Напомним, в ночь на 16 ноября в квартире дома по улице Академика Королева парень находился в туалете, там он помыл руки, после этого взялся за полотенце, которое висело на батарее, и получил удар током. При падении парень сорвал батарею, оттуда пошла горячая вода.

На крики парня пришла соседка, которая уже находилась в гостях у них, она получила удар током через воду.

Оба пострадавших скончались на месте.

В ходе проверки следователи выяснили, что в квартире проводился ремонт, из-за чего там были оголенные провода.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили ProKazan.ru.

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