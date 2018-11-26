В Татарстане арестованный 15-летний подросток порезал себе руку в знак протеста

В Альметьевске арестованный за разбой 15-летний подросток порезал себе левую руку в знак протеста против возбужденного на него уголовного дела, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, суд города арестовал его 16 ноября, подростка подозревают в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

- 21 ноября в изоляторе он порезал себе руку из-за несогласия с уголовным делом. Об этом инциденте стало известно спустя несколько дней, когда его доставили в колонию, по данному факту ведется проверка, - сообщили Prokazan.ru.