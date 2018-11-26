В Казани появится еще один памятник Льву Толстому

В Казани появится второй памятник Льву Толстому, его откроют 1 декабря во дворе КФУ. Об этом стало известного сегодня на пресс-конференции об итогах года Толстого в республике.

- Мы выбрали вариант узнаваемого Толстого. Мы взяли из музея Толстого в Москве тот вариант, который нам понравился, — цитирует "Бизнес Online"слова руководителя Высшей школы русской и зарубежной филологии Резеды Мухаметшиной.

Бюст будет выполнен из бронзы и красного гранита, его вес составит 4 тонны. На церемонии открытия ожидается присутствие праправнука писателя Владимира Толстого.