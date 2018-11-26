Татарский оперный певец порвал рот во время спектакля

Татарский оперный певец Ильгам Валиев в ходе спектакля "Кармен" в Екатеринбургском театре оперы и балета певец порвал рот, об этом он сам написал в Facebook.

- В середине спектакля Ильгама неудачно бросили во время сцены драки. Он упал несколько секунд не шевелился- поднял голову и изо рта хлынула кровь. Все зрители подумали, что это так задумано .Но оказалось он правда неудачно упал и порвал рот [...] Замены не оказалось. Зашили рот . Вышел ..Правда с нашатырем на ватке и кровоточащим ртом, - говорится в сообществе "Оперомания".

После завершения спектакля Валиева доставили в травмпункт, где ему зашили раны. Как сообщил тенор, врачи запретили ему петь в течение двух недель.