Казанцы при поддержке ProKazan.ru хотят навести порядок в лесопарках города

13 ноября на нашем сайте вышел материал о замусоренной набережной Казанки в районе улицы Гаврилова. Спустя несколько дней администрация Ново-Савиновского района очистила эту территорию, прислав в редакцию подтверждающие фотографии.



Этот материал воодушевил одного из казанцев написать нам письмо, в котором рассказывается о похожей проблеме.

- Здравствуйте, уважаемая редакция. Написать вам письмо меня натолкнул ваш материал о состоянии набережной Казанки. Хочу рассказать и о нашей проблеме. Вдоль ж/д путей от станции Ометьево до улицы Аделя Кутуя проходит лесополоса. Она является излюбленным местом отдыха местных жителей: здесь устраивают пикники, занимаются спортом, гуляют с детьми, гуляют пожилые люди. Но тут очень замусорено, потому что нет урн, и данная территория является якобы бесхозной. Очень бы хотелось, чтобы администрация навела порядок на этой территории, и поддерживала бы ее постоянно в чистоте. А в идеале организовали бы тут парковую зону с урнами, скамейками, дорожками и освещением, потому что ближайший парк от этого района в 4 км и до него не так легко добраться всем жителям. С уважением, ваш постоянный читатель Эльдар Шаймарданов.

Письмо житель Казани подкрепил фотографиями. На них то же самое, что и на Гаврилова: везде лежат бутылки, строительный мусор, покрышки и даже одежда.

Мы переслали эти фотографии в мэрию Казани с просьбой рассказать о планах на эту территорию. Ответ от чиновников пришел быстро.

- Исполнительный комитет Казани организует работы по ликвидации замусоренности на территории города в рамках выделенного финансирования. В целях приведения территории города в надлежащее состояние ежегодно в весенне-осенний период организуются общегородские месячники по санитарной очистке. Кроме того, регулярно проводятся акции по расчистке территорий с участием волонтеров и активной части населения. По информации УАиГ Исполнительного комитета Казани, данная территория входит в стратегию развития общественных пространств на долгосрочную перспективу. В ближайшее время обустройство парка не планируется, - рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Ответ означает, что парк в этом месте строить не планируют, а уборкой занимаются по мере возможности: либо во время субботников, либо при помощи активистов. Редакция ProKazan.ru просит неравнодушных к чистоте города читателей помочь администрации района в расчищении этой лесополосы.