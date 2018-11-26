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Казанцы при поддержке ProKazan.ru хотят навести порядок в лесопарках города

Cегодня, 12:10 104 13
Нияз Гатауллин
В редакцию поступила жалоба на свалку около Ометьево

13 ноября на нашем сайте вышел материал о замусоренной набережной Казанки в районе улицы Гаврилова. Спустя несколько дней администрация Ново-Савиновского района очистила эту территорию, прислав в редакцию подтверждающие фотографии.

Этот материал воодушевил одного из казанцев написать нам письмо, в котором рассказывается о похожей проблеме.

- Здравствуйте, уважаемая редакция. Написать вам письмо меня натолкнул ваш материал о состоянии набережной Казанки. Хочу рассказать и о нашей проблеме. Вдоль ж/д путей от станции Ометьево до улицы Аделя Кутуя проходит лесополоса. Она является излюбленным местом отдыха местных жителей: здесь устраивают пикники, занимаются спортом, гуляют с детьми, гуляют пожилые люди. Но тут очень замусорено, потому что нет урн, и данная территория является якобы бесхозной. Очень бы хотелось, чтобы администрация навела порядок на этой территории, и поддерживала бы ее постоянно в чистоте. А в идеале организовали бы тут парковую зону с урнами, скамейками, дорожками и освещением, потому что ближайший парк от этого района в 4 км и до него не так легко добраться всем жителям. С уважением, ваш постоянный читатель Эльдар Шаймарданов.

Письмо житель Казани подкрепил фотографиями. На них то же самое, что и на Гаврилова: везде лежат бутылки, строительный мусор, покрышки и даже одежда.

Мы переслали эти фотографии в мэрию Казани с просьбой рассказать о планах на эту территорию. Ответ от чиновников пришел быстро.

- Исполнительный комитет Казани организует работы по ликвидации замусоренности на территории города в рамках выделенного финансирования. В целях приведения территории города в надлежащее состояние ежегодно в весенне-осенний период организуются общегородские месячники по санитарной очистке. Кроме того, регулярно проводятся акции по расчистке территорий с участием волонтеров и активной части населения. По информации УАиГ Исполнительного комитета Казани, данная территория входит в стратегию развития общественных пространств на долгосрочную перспективу. В ближайшее время обустройство парка не планируется, - рассказали в пресс-службе мэрии Казани. 

Ответ означает, что парк в этом месте строить не планируют, а уборкой занимаются по мере возможности: либо во время субботников, либо при помощи активистов. Редакция ProKazan.ru просит неравнодушных к чистоте города читателей помочь администрации района в расчищении этой лесополосы.

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комментарии

Горожанин
2
28 ноября 2018
12:13
За что получает зарплату горводзеленхоз?!!
Горожанин
0
28 ноября 2018
12:58
А что, в казани снега нет? Или весь уже вывезли?
Горожанин
2
28 ноября 2018
13:06
Проказан, как злая мачеха, за подснежниками подряжает, бутылки в снегу раскапывать и розочки из них делать.
Горожанин
1
28 ноября 2018
13:22
Как вот так, территория находится почти в центре города, там гуляют люди, напротив школа и жилые дома, а чиститься она волонтёрами. Разве это нормально?
Горожанин
0
28 ноября 2018
13:44
Вот бы казанцы еще не мусорили так сильно...
Горожанин
0
28 ноября 2018
13:45
Так там время от времени чистят, но люди настолько быстро все загаживают, что за ними еще хрен поспеешь...
В ответ на комментарий пользователя
Как вот так, территория находится почти в центре города, там гуляют люди, напротив школа и жилые дома, а чиститься она волонтёрами. Разве это нормально?
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Горожанин
0
28 ноября 2018
13:52
Всегда КАЗАНЬ :- БЫЛ ,ЕСТЬ и БУДЕТ , САМЫМ , ГРЯЗНЫМ , ГОРОДОМ ПОВОЛЖЬЕ Я !!!!! ГДЕ ЖРУТ , ТАМ И СРУТ ! !
Горожанин
0
28 ноября 2018
13:55
Значит надо не время от времени чистить, а регулярно.
В ответ на комментарий пользователя
Так там время от времени чистят, но люди настолько быстро все загаживают, что за ними еще хрен поспеешь...
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Микки хиРург
0
28 ноября 2018
14:23
Счас все это засыпано снегом,поздно решили убирать,весна покажет кто шде ср...л.
герцог
0
28 ноября 2018
14:29
Знайте казанцы.Все растения состоят из клеток.Те состоят из ядер и хромосом в ядрах,а около ядра есть ещё кое-что.В хромосомах есть ДНК.ДНК состоит из двух спиралей.Они при делении расплетаются и расплётка происходит от репликационной вилки.Новая спираль достраивается и опять имеет две спирали.ПричинаДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УДВОЕНИИ ИЗОТОПОВ НЕКОТОРЫХ АТОМОВ ИЗ-ЗА НАЛЕПЛИВАНИЯ ЧАСТИЦ ИЗ ВНЕ(СОЛНЦЕ,ТЕМНОТА,ПИТАНИЕ),ТАКОЙ ПРОЦЕСС УДВОЕНИЯ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ И В ПРОСТОЙ ПРИРОДЕ ВНЕ КЛЕТКИ,ЛЕЖИТ ОДНО ВЕЩЕСТВО В ГОРАХ,А СКОРО СТАНЕТ ДРУГИМ,В КЛЕТКАХ ЭТО БЫСТРЕЕ,РОСТУ РАСТЕНИЙ МЕШАЮТ ПИЛЫ(БАКТЕРИИ),
герцог
0
28 ноября 2018
14:30
ЭТО ОТКРЫТИЕ СДЕЛАЛ Я САМ,
герцог
0
28 ноября 2018
14:37
ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ВСЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО РАЗМНОЖАТЬ ОТРЕЗКАМИ(НУЖНЫ ТОЛЬКО БОЛЕЕ МЕНЕЕ УСЛОВИЕ,1. ОТРЕЗОК ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЬНЫМ(БОКОВЫМ ГДЕ ЕСТЬ МНОГО СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК)-(ТОТИПОТЕН(НОСТЬ)2.ТЕМПЕРАТУРА,НЕСИЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ,СВЕТ И ТЕМНОТА ДЛЯ КОРНЯ(КОРЕНЬ В ТЕМНОТЕ ИМЕЕТ ВЕЩЕСТВО КОТОРОЕ ЕГО РАСТИТ-А НА СВЕТУ ЭТО ВЕЩЕСТВО РАСПАДАЕТСЯ,
герцог
0
28 ноября 2018
14:46
ВЛАЖНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО КОГДА В СОСУД СТАВИТЕ РАСТЕНИЕ(НО ТАМ НЕ ТАК МНОГО БАКТЕРИЙ) И ТО СТАРАЙТЕСЬ ТОЛЬКО ЧУТЬ НА ДНО И ПАКЕТОМ-ТАК КАК БЕЗ ПАКЕТА ВЫСОКА ИСПАРЯЕМОСТЬ-А ТАК КАК КОРНИ ПОЯВЯТСЯ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ТО ЛИСТ ВЫСОХНЕТ ЕСЛИ НЕ НАКРЫТ,А ОН НЕМНОГО НУЖЕН ДЛЯ ПОДАЧИ С НЕГО ВЕЩЕСТВ НА КОРЕНЬ,ИРОГДА ПОЭТОМУ КЧЁНЫЕ ОБРЕЗАЮТ ЛИСТ НА ТРЕТЬ(ВСЁ РАВНО ЕГО ЧАСТЬ МОЛ ВЫСОХНЕТ А ПОЛОВИНКИ ХВАТИТ,
герцог
0
28 ноября 2018
14:50
ПОЧЕМУ ЛИСТ СОХНЕТ У ОТРЕЗАННОЙ ВЕТКИ-ПОТОМУ ЧТО ВОДА НЕ ИДЁТ К ЛИСТУ(КОРНЯ-ТО НЕТ)-А ОН ПОЯВИТСЯ НЕ СКОРО КОРЕНЬ-ТО,КАК КОРЕНЬ ПОЯВИЛСЯ ПАКЕТ ИЛИ БАНКУ УБИРАЙ-ВОДА ПОЙДЁТ ОТ КОРНЯ УЖЕ,
герцог
0
28 ноября 2018
14:52
К ВАШИМ УСЛУГАМ-ВАШ СУПЕРУЧЁНЫЙ,

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