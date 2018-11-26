Казань сегодня: снос Птичьего рынка и дрифт перед Домом правительства

В КАЗАНИ НАЧАЛИ СНОСИТЬ ПТИЧИЙ РЫНОК

В Казани начали сносить птичий рынок на улице Белинского, в Сети появилось видео.

На сегодняшний день снесены административные здания, на очереди — снос павильонов.

В КАЗАНИ ПЕРЕД ДОМОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА УСТРОИЛИ ДРИФТ С ЧАЕПИТИЕМ

В Казани устроили дрифт перед Домом правительства Татарстана, запись появилась в Сети.

Как можно заметить на видео, некий мужчина сидит за столом, при этом он что-то пьет, вокруг него "дрифтует" автомобиль. Завтрак проходил на площади Свободы.

ТАТАРСТАН ВНЕС В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ ВОЗРАСТА ДЛЯ ПОКУПКИ ОРУЖИЯ

Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст, дающий право на приобретение оружия, с 18 лет до 21 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект касается газового, спортивного, охотничьего, сигнального, холодного клинкового, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, а также огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны.

МИНИСТР МОЛОДЕЖИ РТ УДИВИЛСЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ГРУППЫ IC3PEAK. ЕЙ СОРВАЛИ КОНЦЕРТ

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов прокомментировал ситуацию с группой IC3PEAK, которой сорвали концерт в Казани в минувшие выходные, по его словам, у него есть вопросы к творчеству группы.

«РУБИН» МОЖЕТ ПРОВЕСТИ В КАЗАНИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР С «БОРУССИЕЙ»

На "Казань Арене" могут провести международный турнир с участием "Рубина" и дортмундской "Боруссии", "Бешикташа" из Турции и "Марселя" из Франции. Об этом сообщает "Татар Информ"

- Идея очень интересная, и клуб эту инициативу поддерживает полностью, — рассказали в пресс-службе Рубина.