Офисное здание на улице Университетская могло загореться из-за антиобледенителя

Причиной пожара в офисном здании в Казани на улице Университетская могла стать неисправность антиобледенителя, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Материальный ущерб в результате пожара устанавливается. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования (антиобледенительной системы обогрева водостока), - говорится в сообщении МЧС.

Данный режим сработал, вероятно, из-за недостатка конструкции системы, нарушения правил монтажа или нарушения правил эксплуатации.

Отмечается, что проверки объекта не проводились из-за того, что он является субъектом малого предпринимательства, само здание октября 2017 года по август 2018-го здание было закрыто на капитальный ремонт.

Напомним, пожар начался в 8:40, полностью его потушили в 10:37. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров, его тушили почти 100 человек и 24 пожарные машины.