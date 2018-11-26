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Офисное здание на улице Университетская могло загореться из-за антиобледенителя

Bчера, 13:46 1197 7 Автор: prokazan.ru
При этом проверки здания не проводились

Причиной пожара в офисном здании в Казани на улице Университетская могла стать неисправность антиобледенителя, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Материальный ущерб в результате пожара устанавливается. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования (антиобледенительной системы обогрева водостока), - говорится в сообщении МЧС.

Данный режим сработал, вероятно, из-за недостатка конструкции системы, нарушения правил монтажа или нарушения правил эксплуатации.

Отмечается, что проверки объекта не проводились из-за того, что он является субъектом малого предпринимательства, само здание октября 2017 года по август 2018-го здание было закрыто на капитальный ремонт.

Напомним, пожар начался в 8:40, полностью его потушили в 10:37. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров, его тушили почти 100 человек и 24 пожарные машины.

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комментарии

герцог
7
27 ноября 2018
15:03
Пртчина в том что новые подготовленные электрики строго днйствуя по науке ставят третий провод для снятия напряжения в случае замыкания от на корпус(чтобы не поразить человека током).Старые элнктрики это не делали в осноаном -потому что третий провод он сужтвает зоны замыкания(увеличивает риск замыкания). И второе -если третий провод подключён,то ошибка может произойти далеко от этого места.Они ведь третиф иногда не заземляют на землю,а заземляют на транмформатор. Я реконмедую не ставить защитный провод вообще-пусть будет два(плюсовой и минусоаой).Чего там забор городить.
Горожанин
0
27 ноября 2018
15:08
За что боролись на то и напоролись. Теперь леденеть нечему.
Горожани
0
27 ноября 2018
15:37
Как всегда у нас, по закону Черномырдина - ,,хотели как лучше ..... ,,
Горожани
0
27 ноября 2018
15:38
Вопреки пословице : и сгорело, и утонуло.
Дисон
0
28 ноября 2018
00:52
В розетке переменка, какой +-
В ответ на комментарий пользователя
Пртчина в том что новые подготовленные электрики строго днйствуя по науке ставят третий провод для снятия напряжения в случае замыкания от на корпус(чтобы не поразить человека током).Старые элнктрики это не делали в осноаном -потому что третий провод он сужтвает зоны замыкания(увеличивает риск замыкания). И второе -если третий провод подключён,то ошибка может произойти далеко от этого места.Они ведь третиф иногда не заземляют на землю,а заземляют на транмформатор. Я реконмедую не ставить защитный провод вообще-пусть будет два(плюсовой и минусоаой).Чего там забор городить.
Развернуть
Горожанин
0
28 ноября 2018
06:40
Дристун ты, а не Дисон))))))
В ответ на комментарий пользователя
В розетке переменка, какой +-
Развернуть
Горожанин
0
28 ноября 2018
08:36
Вот бред то?
В ответ на комментарий пользователя
Пртчина в том что новые подготовленные электрики строго днйствуя по науке ставят третий провод для снятия напряжения в случае замыкания от на корпус(чтобы не поразить человека током).Старые элнктрики это не делали в осноаном -потому что третий провод он сужтвает зоны замыкания(увеличивает риск замыкания). И второе -если третий провод подключён,то ошибка может произойти далеко от этого места.Они ведь третиф иногда не заземляют на землю,а заземляют на транмформатор. Я реконмедую не ставить защитный провод вообще-пусть будет два(плюсовой и минусоаой).Чего там забор городить.
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