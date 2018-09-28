В Татарстане на Каме в резиновой лодке нашли мертвым мужчину

В Нижнекамском районе РТ у поселка Камские Поляны накануне был найден мертвым в резиновой лодке 48-летний мужчина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Лодка была найдена в камышах, на теле мужчины не было следов насильственной смерти. Сам мужчина пропал 27 сентября на Каме вблизи села Соколки Мамадышского района, все эти дни он находился в розыске.

К моменту обнаружения мужчина был мертв около суток, выясняются обстоятельства его смерти.