В Казани с набережной озера Кабан увезли тропические растения

В Казани с набережной озера Кабан перевезли в закрытую летнюю теплицу тропические растения эйхорнии, так как им круглый год нужен свет и плюсовая температура. Если она останется зимовать на набережной, то погибнет, сообщила Дирекция парков и скверов Казани.

- Затем растение перевезут в зимнюю обогреваемую теплицу под специальную красную лампу, которая будет создавать комфортные условия для него. В каскады озера эйхорния вернется в конце мая - первых числах июня, когда прогреется вода. Так растение избежит стресса от переезда из теплицы, - сообщили в Дирекции.

Зимовать не в каскадах озера Кабан будут и водные лилии. Кувшинки в октябре еще продолжают цвести. Они пробудут на озере до середины-конца октября (в зависимости от погодных условий), после чего нимфеи переведут в природные водоемы и опустят на глубину 2 метра, что ниже уровня промерзания воды. Надводная часть у кувшинок погибает зимой, а весной у корней появляются новые ростки. В каскады кувшинки вернутся в конце мая.