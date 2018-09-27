Условный теракт в аэропорту Казани: бомба на взлетной полосе и автоматчики на бронетехнике

В аэропорту Казани сегодня прошли учения по предотвращению теракта и взрыва бомба на взлетной полосе, об этом сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в РТ.

Сотрудники спецслужб в рамках учений занимались эвакуацией граждан, обезвреживанием условного взрывного устройства и ликвидацией последствий взрыва на взлетном поле аэропорта. В учениях принимали участие кинологи с собаками, автоматчики на бронетехнике и робототехнический комплекс.

Цель учений - улучшить взаимодействие операционного штаба с территориальными структурами федеральных, региональных и местных органов власти.

Робототехнический комплекс