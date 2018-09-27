Бычья кожа, живопись на обоях: новинки, которые стоит оценить на выставке дизайна в Казани

ProKazan.ru побывал на выставке и выбрал три лучших предложения, представленные дизайнерами

В Казани проходит выставка интерьерного дизайна Kazan Design Week 2018 - уже вторая по счету в столице Татарстана. В этом году новинки в области архитектуры и дизайна демонстрируют на «Казань Арене». ProKazan.ru побывал на выставке и выбрал три лучших предложения, представленные дизайнерами.

1. "Сияющая" краска

Многие объекты в городе обработаны краской «Капарол»: Театр оперы и балета, здание КАИ на площади Свободы, филармония, ДК Ленина, здания в Кремле. Но использовать ее можно не только снаружи, но и внутри помещений - окрашивать обои. Производитель добавляет блестящие гранулы, и есть эффект сияния. Краска экологична, и в день покраски в комнате даже можно спать, не опасаясь за здоровье. Быстро сохнет и уже через пару часов сухая на ощупь.

2. Живописные обои

Дистрибьютер «Ампир декор» представляет самые трендовые обои в европе. Коллекция Masterpiece предлагает украсить стены произведением искусства.

- В Голландии есть музей живописи, который долгое время был закрыт на ремонт. Дизайнеры Eijffinger вдохновились тем, чтобы донести до всех голландскую живопись, пока музей не работает. Они воплотили ее в обоях, - рассказал коммерческий директор компании Рустем Баширов.

3. Лофт-мебель

Производители Artel представили как мебель, так и стильные предметы интерьера. Среди них –часы из массива дерева или столешница из 200-летнего тополя. Мы протестировали шикарное кресло ручной работы из натуральной бычьей кожи. Стоит такое 30 тысяч рублей.