В Татарстане назначили трех новых замминистров, а также трех зампредседателей комитетов. Соответствующее постановление подписано кабинетом министров республики, сообщает департамент госслужбы и кадров при президенте РТ.

Так, заместителем образования и науки РТ теперь стала Алсу Асадуллина. Ранее она занимала должность замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Заместителями министра культуры были назначены Юлия Адгамова и Дамир Натфуллин. До этого Адгамова работала заместителем председателя Госкомитета по архивному делу, а Натфуллин возглавлял отдел развития музейного дела Минкульта республики.

Заместителем председателя Госкомитета РТ по архивному делу теперь стал Алексей Тарабукин. До этого он работал в отделе управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Заместителями председателя комитета РТ по охране объектов культурного наследия назначены Светлана Персова и Альберт Саляхов. Прежде они работали в министерстве культуры.