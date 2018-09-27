В Татарстане задержали депутата, которого заподозрили в даче взятки

В Азнакаево задержали 50-летнего депутата местного районного совета из Муслюмово, который подозревается в том, что за взятку в 50 тысяч рублей пытался снять ограничения на выезд из России. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 19 сентября депутат в кабинете старшего судебного пристава района передал ему взятку в 50 тысяч рублей, чтобы ему и его жене было разрешено вылететь за пределы России. Ранее ему это было делать запрещено из-за долгов.

- Депутат был задержан, на него возбудили дело по статье "Взяточничество", - сообщили ProKazan.ru.

Ведется расследование.