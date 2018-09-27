В Татарстане нашли повешенным экс-полицейского. Ранее он связал у себя дома девочку

В Набережных Челнах накануне нашли повешенным 34-летнего бывшего полицейского, который в июне удерживал в своей квартире 11-летнюю девочку, обмотав скотчем. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Тело мужчины было найдено днем 27 сентября на пустыре около ГСК "Строитель", он был мертв около 3 месяцев. Мужчина находился в розыске по статье "Незаконное лишение свободы", - сообщили Prokazan.ru.

По данным местных СМИ, 13 июня бывший оперуполномоченный полиции пришел к соседям, где девочка была одна, он попросил стакан сахара. "Дочь зашла на кухню, открыла посудомойку, чтобы достать стакан и в этот момент он набросился на нее и надел наручники, а в рот засунул кляп. Это была обычная тряпка красного цвета. Интересовался о том, куда уехал папа. Она попыталась ответить, а он еще глубже засунул кляп и приклеил скотч", - рассказывали родители.

Через несколько часов он отпустил ее, велев ничего не сообщать родителям. Когда девочка рассказала правду о случившемся, экс-полицейский на коленях просил родителей оставить "игру" без огласки.

Тем не менее мужчину задержали полицейские, его доставили в больницу, откуда он сбежал. Все это время он находился в розыске.