В Казани родители назвали сына Потапий, а дочь - Эллада

В Казани родителей на прошлой неделе назвали своего сына Потапий, а дочь Элладой, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Список самых редких имен выглядит следующим образом: Эллада, Индира, Юстина, Осман, Хабир, Ангелия, Дженифер, Данна, Потапий.

При этом самыми популярными стали имена Амирхан, Александр, Елизавета, Василиса, Даниил, Егор, Макар.

Всего в Казани за неделю родились 432 детей, среди них 216 девочек и 216 мальчиков.