В Нижнекамске трамвай насмерть сбил женщину

В Нижнекамске трамвай насмерть сбил 42-летнюю женщину. Информация об этом появилась в соцсетях.

Трагедия произошла накануне вечером около остановки «20 микрорайон». Как рассказал один из очевидцев происшествия, трамвай по неизвестной причине не остановился на остановке и сбил женщину.

- Женщина упала под вагон, ее протащило несколько метров. После чего трамвай остановился. От полученных травм женщина скончалась на месте, - рассказали очевидцы.

Как сообщает телеканал «НТР24» со ссылкой на источники, трамваем управлял мужчина, который работал в ГУП «Горэлектротранспорт» 3 года.

Известно, что погибшая работала няней в детском саду №57, у нее остался ребенок.