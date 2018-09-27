Афиша на выходные: выставки собак и кошек и закрытие мотосезона

ProKazan собрал мероприятия на предстоящие выходные

Животные

Всероссийская выставка собак (0+)

Казанский ипподром, 30 сентября, 10.00–18.00, бесплатно

Здесь можно посмотреть на лучших представителей разных пород со всей страны – от северных ездовых до редких пти брабансонов.

Международная выставка кошек (0+)

ТРЦ «Южный», 29 и 30 сентября, 10.00–19.00

Билеты: до 3 лет – бесплатно, до 7 лет – 150 руб., от 7 лет – 200 руб.

Можно увидеть десятки пород кошек и купить понравившегося котенка.

Праздник

Закрытие мотосезона (12+)

Площадка возле «Чаши», 29 сентября, с 13.00, бесплатно

Казанские байкеры и все им сочувствующие соберутся на масштабный праздник, знаменующий закрытие очередного сезона.

Спорт

Чемпионат России по теннису 2018 (0+)

Академия тенниса, по 30 сентября, с 10.00, бесплатно

Чемпионату в этом году исполняется 77 лет, казанские корты встречают турнир в 8 раз. На участие в турнире подано более 200 заявок от представителей различных городов.

Фестиваль

Фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» (0+)

«Корстон», 29–30 сентября, 10.00–17.00, бесплатно

В фестивале примут участие мастера в сфере декоративно-прикладного искусства из 85 регионов РФ. Они представят свои изделия на ярмарке, а также проведут мастер-классы для посетителей.

Парки и скверы

Распродажа детских книг (0+)

Парк «Черное озеро», 29 сентября, 11.00

Праздник к Международному Дню глухих (0+)

Парк «Крылья Советов», 29 сентября, 10.00

На неделе

Мероприятия ко Дню пожилых в парках и скверах:

Шахматный турнир в парке им. Горького (6+), 1 октября, 11:30

Лекция по стилю и мастер-класс и макияжу для людей зрелого возраста (6+), парк им. Урицкого (КЦ «Московский»), 1 октября, 11:00

Бесплатный кинопоказ фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+), кинотеатр «Мир», 2 октября, 15:00

Бесплатный кинопоказ фильма «Зимний вечер в Гаграх» (12+), кинотеатр «Мир», 4 октября, 14:00