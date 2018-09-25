Казань сегодня: видео ДТП с военным «Камазом», бананы у школы и розыск банкира

В Казани пьяный парень зарезал водителя автобуса. Он привез двух друзей к родственнику

В Казани пьяный 29-летний парень убил 28-летнего жителя Узбекистана, работающего водителем в местном КАТП-2, он привез двух друзей к родственнику к дому по улице Енисейская. Информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 26 сентября около 00:30 находящийся под условным лишением свободы житель дома №4 после выпитого алкоголя начал кидаться бутылками из окна. В этот момент к дому подъехал житель Узбекистана на своем автомобиле, он привез двух 32-летних друзей к родственнику.

Госдума окончательно приняла пенсионную реформу

Депутаты Госдумы сегодня в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Теперь ее должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин.

«За» пенсионную реформу проголосовали 333 депутата, «против» — 62.

Появилось видео момента столкновения с военным «Камазом» в Казани, где погиб студент

В Сети появилось видео смертельного ДТП между военным "Камазом" и Skoda Octavia, в результате столкновения погиб 20-летний студент за рулем чешского автомобиля.

В Казани объявили в розыск банкира, подменившего 230 млн рублей на билеты «банка приколов»

В Казани полиция объявила в розыск 40-летнего Олега Поляха, который подозревается в том, что похитил из банка "Открытие" 230 млн рублей, по некоторым данным, он подменил настоящие деньги билетами "банка приколов". О розыске подозреваемого сообщается на сайте МВД по РТ.

Напомним, Олег Полях возглавлял офис банка на улице Московская, кража произошла в период с января по сентябрь этого года, о ней стало известно после ревизии в хранилище, где обнаружили недостачу в размере 230 млн рублей.

В Казани в полицию сообщили о бесплатных бананах, которые раздавали около школы

В Казани обеспокоенные родители учеников школы №18 обратились в полицию из-за бананов, которые бесплатно раздавали школьникам незнакомые люди. Информация о раздаче появилась в соцсетях.

Прибывшие к школе полицейские опросили свидетелей и очевидцев, бананы, которые раздавали детям, направлены на экспертизу.