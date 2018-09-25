YouTube удалил ролик феминистки, обещавшей в метро Казани облить «неправильных» мужчин

YouTube удалил ролик феминистки Анны Довгалюк, которая в петербургском метро обливала водой с отбеливателем мужчин за широко расставленные колени, в конце ролика активистка предупреждала о скорой аналогичной акции в Казани и Москве.

- Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении оскорблений и угроз, - написано на месте удаленного ролика.

Отметим, что многие комментаторы, посмотревшие видео, писали о том, что пожаловались на него администрации ресурса.

При этом сама активистка опровергла сообщение, что видео постановочное. Акция была осуществлена группой ее друзей в конце августа. Ролик выложили в сеть в конце сентября, потому что много времени занял монтаж.

- У нас многое еще осталось за кадром. Например, как на нас бросались с кулаками, ругались. Но кроме девушек в акции участвовали и наши приятели-мужчины, поэтому страшно нам не было, - цитирует "Российская газета" слова активистки.

Не было феминисткам и жалко пострадавших мужчин.

- Эта дурная привычка, она свидетельствует о неуважении к окружающим, - заявляет Анна. - С ней борются женщины во всем мире, вот и мы включились в это движение.

К слову, в петербургском метрополитене заявили, что до сих пор к ним не поступало ни одной жалобы от мужчин, ставших жертвами акции.

- Мы видели этот видеоролик в интернете… Мы разбираемся только тогда, когда есть реальные жалобы. Жалоб от пассажиров никаких не было, — пояснили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.

Акция привлекла внимание петербургской полиции. МВД установило личность девушки, обливавшей пассажиров, и начало проверку в связи с инцидентом.