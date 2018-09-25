Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов снялся в рекламе презервативов Durex. Производитель является официальным партнером КХЛ с этого года.

- Мы поколение хоккея — за защиту от ВИЧ, - произносит Зарипов в коротком ролике.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, бренд Durex и Континентальная хоккейная лига заключили соглашение о сотрудничестве. В текущем сезоне будет запущен социальный проект с целью повысить осведомленность населения в вопросах сексуального здоровья и противодействия распространению ВИЧ и СПИДа в России.

Важно для благополучия нашей страны серьезно говорить о проблеме ВИЧ и СПИДа. Надеюсь, что мы сможем вовлечь как можно больше людей и обратить их внимание на ответственное отношение к своему здоровью, - отметил Зарипов.

Лицами рекламной кампании также стали известные игроки КХЛ: Виталий Кравцов, Виктор Тихонов, Антон Белов и Владимир Ткачёв.