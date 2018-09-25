Госпитализированный в Казань Элвин Грей: предстоит длительное лечение

Популярный певец Радик Юльякшин, также известный как Элвин Грей, которого госпитализировали в больницу в Казани из Тюмени, рассказал, что ему предстоит серьезное и длительное лечение, об этом он написал в Instagram.

- На данном этапе не могу работать в студии, слушать музыку, а тем более выходить на сцену и выступать с концертами, — написал певец, отметив, что это очень непривычное для него состояние.

Напомним, о госпитализации музыканта с диагнозом "акустическая травма" стало известно накануне. После этого были перенесены ближайшие концерты Тобольске, Омске, Вагае, Сургуте и Когалыме.