Госпитализированный в Казань Элвин Грей: предстоит длительное лечение

Популярный певец Радик Юльякшин, также известный как Элвин Грей, которого госпитализировали в больницу в Казани из Тюмени, рассказал, что ему предстоит серьезное и длительное лечение, об этом он написал в Instagram.
- На данном этапе не могу работать в студии, слушать музыку, а тем более выходить на сцену и выступать с концертами, — написал певец, отметив, что это очень непривычное для него состояние.
Напомним, о госпитализации музыканта с диагнозом "акустическая травма" стало известно накануне. После этого были перенесены ближайшие концерты Тобольске, Омске, Вагае, Сургуте и Когалыме.
Элвин Грей вынужденно прервал свой гастрольный тур на неопределённое время , срочно доставлен в г. Казань и госпитализирован с диагнозом ( акустическая травма ). Инцидент произошёл во время концерта в г. Тюмень . РS: лейбл приносит свои извинения за доставленные неудобства своим слушателям. Надеемся на понимание. #ЭлвинГрей #РадикЮльякшин #ElvinGrey #АкустическаяТравма