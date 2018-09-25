В Татарстане почти в два раза выросло число жителей старше 100 лет

В Татарстане по cравнению с 2017 годом в два раза выросло число жителей старше 100 лет, рассказала сегодня в Высокогорском районе министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Всего в республике живут 326 граждан старше 100 лет, в прошлом году таких было 174. К одной из них - 102-летней жительнице деревни Улля Сагдатбана Зиганшина и прибыла министр, поздравившая ее с минувшим на днях днем рождения.

По словам министра, в России, в Татарстане, а также в целом в мире увеличивается число лиц старше трудоспособного возраста, в Татарстане таких около 25-27 тысяч.

Напомним, депутаты Госдумы сегодня в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста. Женщины с 2019 года будут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины - с 65 лет.