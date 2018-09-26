В Казани решили дать тепло в квартиры только со следующего месяца

При этом отопление включили в большинстве школ и детских садов города

В Казани отопительный сезон начнется только 1 октября, сообщается на официальном портале мэрии города. Сейчас руководству районов города поручено завершить регулировку режимов центрального теплоснабжения.

При этом отопление включили в большинстве школ и детских садов города - в 174 школах из 196 (89%), в 312 детских садах из 339.

Напомним, ранее сообщалось, что в целом по городу подача тепла, как правило, стартует после восьмиплюсовой температуры в течение пяти дней.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ открыло горячую линию по вопросам отопления. Принимаются жалобы от жителей республики, кроме того, специалисты ответят на все вопросы.

Телефон для связи: +7 (843) 231-14-10.