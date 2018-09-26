Вказанском логистическом комплексе Q-park появился скоростной мобильный интернет «МегаФон»

Надежная связь и мобильный интернет на скоростях до 30 Мбит/с стали доступны сотрудниками и визитерам Q-parkа благодаря вновь запущенным в селе Столбище Лаишевского района Татарстана базовым станциям

Новые антенны «МегаФона» обеспечивают бесперебойность связи и мобильного интернета на территории 50 гектаров складского комплекса и в его округе.

Благодаря развитой инфраструктуре, близости к аэропорту и Казани, удобному доступу к автодорогам, ведущим к Москве, Екатеринбургу, Самаре, Перми, Челябинску, Нижнему Новгороду и Уфе, Q-park востребован у крупных арендаторов.

К слову, в конце 2017 года одним из крупнейших арендаторов лого-центра стала сеть «Красное&Белое», пользующаяся сервисами «МегаФона». Компания арендовала в Q-Park 27 тысяч кв.м. под свой распределительный центр «Прометей».

- «МегаФон» построил вторую базовую станцию в селе Столбище для обеспечения возросших потребностей в сервисах связи на территории логистического комплекса. Обеспеченный новым оборудованием охват сети позволяет клиентам комфортно использовать цифровые сервисы для оптимизации бизнес-процессов – снятия показаний с приборов учета ЖКХ, онлайн-мониторинга расхода топлива или точности следования маршруту на транспорте, контроль климата на складах, - комментирует Андрей Золотарёв, директор отделения компании «МегаФон» в Татарстане.

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